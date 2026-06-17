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Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом

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Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом
Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом
С началом летнего туристического сезона в пунктах пропуска на западной границе наблюдается рост пассажиропотока. За летний период количество путешественников может увеличиться до 20%.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
С начала июня через западные границы Украины на въезд и выезд уже проследовали более 1 миллиона граждан и более 200 тысяч транспортных средств.
Теперь фиксируется преимущество выезда из Украины над въездом, что прогнозируемо в период летних отпусков.

Где наибольшая нагрузка на границе

Наибольший пассажиропоток в летний период наблюдается в пунктах пропуска:
  • «Устилуг»;
  • «Рава-Русская»;
  • «Краковец»;
  • «Шегини»;
  • «Ужгород»;
  • «Чоп (Тиса)»;
  • «Лужанка»;
  • «Порубное».

Какие пункты пропуска менее загружены

Для более быстрого пересечения границы пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска:
  • «Угринов»;
  • «Нижанковичи»;
  • «Смольница»;
  • «Малый Березный»;
  • «Звоночная»;
  • «Косино»;
  • «Красноильск»;
  • «Дьяковцы»;
  • «Кельменцы»;
  • «Сокиряне».

Как избежать очередей

Для сокращения времени ожидания на границе рекомендуют планировать поездки на утренние или поздние вечерние часы.
Актуальная информация о загруженности пунктов пропуска обновляется каждые три часа на официальной странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границы
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