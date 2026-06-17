Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом
Где наибольшая нагрузка на границе
- «Устилуг»;
- «Рава-Русская»;
- «Краковец»;
- «Шегини»;
- «Ужгород»;
- «Чоп (Тиса)»;
- «Лужанка»;
- «Порубное».
Какие пункты пропуска менее загружены
- «Угринов»;
- «Нижанковичи»;
- «Смольница»;
- «Малый Березный»;
- «Звоночная»;
- «Косино»;
- «Красноильск»;
- «Дьяковцы»;
- «Кельменцы»;
- «Сокиряне».
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