Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом Сегодня 07:17

Какие пункты пропуска на границе с ЕС наиболее загружены летом

С началом летнего туристического сезона в пунктах пропуска на западной границе наблюдается рост пассажиропотока. За летний период количество путешественников может увеличиться до 20%.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С начала июня через западные границы Украины на въезд и выезд уже проследовали более 1 миллиона граждан и более 200 тысяч транспортных средств.

Теперь фиксируется преимущество выезда из Украины над въездом, что прогнозируемо в период летних отпусков.

Где наибольшая нагрузка на границе

Наибольший пассажиропоток в летний период наблюдается в пунктах пропуска:

«Устилуг»;

«Рава-Русская»;

«Краковец»;

«Шегини»;

«Ужгород»;

«Чоп (Тиса)»;

«Лужанка»;

«Порубное».

Какие пункты пропуска менее загружены

Для более быстрого пересечения границы пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска:

«Угринов»;

«Нижанковичи»;

«Смольница»;

«Малый Березный»;

«Звоночная»;

«Косино»;

«Красноильск»;

«Дьяковцы»;

«Кельменцы»;

«Сокиряне».

Как избежать очередей

Для сокращения времени ожидания на границе рекомендуют планировать поездки на утренние или поздние вечерние часы.

Актуальная информация о загруженности пунктов пропуска обновляется каждые три часа на официальной странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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