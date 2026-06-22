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Премьер Британии Стармер объявил об отставке

Мир
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Премьер-министр Британии Кир Стармер
Премьер-министр Британии Кир Стармер
Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.
Об этом он заявил во время специального обращения на Даунинг-стрит, передает «Европейская правда».

Стармер уходит в отставку

Стармер заявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и сообщил о своем решении королю.
«Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы во главу угла поставить страну, которую я люблю. Именно поэтому я подам в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я пообщался с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении», — сказал Стармер.
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Он отметил, что обратился в Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии с просьбой утвердить график проведения выборов лидера партии, причем прием кандидатур начнется 9 июля.
«В случае проведения выборов (партийного лидера) это будет гарантировать, что новый лидер вступит в должность до начала сессии парламента в сентябре. Я буду оставаться в должности премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти», — заявил Стармер.
По материалам:
Європейська правда
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