Премьер Британии Стармер объявил об отставке Сегодня 12:50 — Мир

Премьер-министр Британии Кир Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

Об этом он заявил во время специального обращения на Даунинг-стрит, передает «Европейская правда».

Стармер уходит в отставку

Стармер заявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и сообщил о своем решении королю.

«Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы во главу угла поставить страну, которую я люблю. Именно поэтому я подам в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я пообщался с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении», — сказал Стармер.

Он отметил, что обратился в Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии с просьбой утвердить график проведения выборов лидера партии, причем прием кандидатур начнется 9 июля.

«В случае проведения выборов (партийного лидера) это будет гарантировать, что новый лидер вступит в должность до начала сессии парламента в сентябре. Я буду оставаться в должности премьер-министра до завершения выборов и сделаю все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти», — заявил Стармер.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.