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Расходы рф на войну против Украины превысили бюджетные планы — Bloomberg

Мир
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Война против Украины ослабляет экономику рф
Война против Украины ослабляет экономику рф
Расходы россии на войну против Украины резко растут и вынуждают кремль наращивать государственный долг. Из-за превышения бюджетных планов москва планирует привлечь дополнительные триллионы рублей в виде займов, а выплаты по долгам становятся все большей нагрузкой для экономики страны.
Об этом сообщает Bloomberg.

Расходы на оборону растут

По данным издания, в первые пять месяцев 2026 г. дефицит российского бюджета увеличился до 6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это примерно на 60% больше, чем правительство закладывало на весь 2026 год.
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Из-за необходимости финансировать войну россии придется привлечь дополнительные 2−3 трлн рублей займов до конца года.
По словам источников Bloomberg, осведомленных с ходом обсуждений бюджета, расходы на оборону могут оказаться на 4−5 трлн рублей ($55−69 млрд) больше начального плана. Это почти на 40% превышает предусмотренные бюджетом расходы.
В то же время, стоимость обслуживания долга в россии удвоилась с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В этом году выплаты по долгам могут составить около 4 трлн рублей — около 9% всех федеральных расходов.
Bloomberg отмечает, что из-за международных санкций москва потеряла значительную часть доступа к внешнему финансированию и все больше полагается на дорогие внутренние заимствования.
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По расчетам Bloomberg Economics, в течение следующего десятилетия россия может потратить не менее 15% ВВП на выплату процентов по долгам.
Несмотря на то, что нынешний уровень государственного долга россии — около 16,5% ВВП — остается низким по сравнению со многими странами Европы, война постепенно меняет финансовое положение страны.
российские власти уже позволили увеличить заимствования сверх установленного бюджетного предела. Экономисты предупреждают, что рост военных расходов и зависимость от внутренних займов ограничивают возможности кремля финансировать другие сферы экономики.
По материалам:
Слово і Діло
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