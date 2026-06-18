Мобильные телефоны россиян поставят на учет: в рф принят закон
В россии одобрен закон, который позволит запустить базу идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Этот номер присваивается на заводе и используется для идентификации смартфонов, планшетов, USB-модемов, смарт-часов и другой техники.
В результате будет сформирована государственная база данных, в которой будут содержаться сведения о разрешенных и запрещенных к использованию устройствах.
Отмечается, что вносить данные в систему смогут операторы связи и уполномоченные госорганы.
Операторы обязуются фиксировать в базе привязки IMEI к конкретной SIM-карте, что позволит отслеживать, какое устройство используется с тем или иным номером.
В правительстве рф заявляли, что создание единой базы IMEI нужно, чтобы можно было идентифицировать случаи использования SIM-карт в дронах.
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В Минцифры рф сообщали, что не планируют вводить плату за обязательную регистрацию смартфонов в базе IMEI, но дополнительные сборы могут лечь на покупателей устройств.
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