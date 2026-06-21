В Иране сообщили о закрытии Ормузского пролива: в США опровергают заявление Сегодня 09:12 — Мир

Ормузский пролив

Военное руководство Ирана заявило об очередном закрытии Ормузского пролива из-за будто бы нарушения соглашения со стороны США.

Об этом сообщает иранское медиа TasnimNews.

Иранцы заявляют, что США якобы нарушили первый пункт меморандума об окончании войны между странами, который прекращал боевые действия.

Закрытие пролива в Иране также называют ответом на удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации его юга.

«Следует отметить, что этот первый шаг является ответом на нарушение соглашения со стороны врага, и если агрессия будет продолжаться, будут запланированы и приняты дальнейшие меры, чтобы вынудить врага придерживаться своих обязательств», — заявили в центральном штабе войск Ирана.

В США отрицают закрытие Ормузского пролива

Как сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. Несмотря на заявления Ирана о ее закрытии, только через день через нее прошли 55 торговых судов, доставивших на мировые рынки более 17 миллионов баррелей нефти и другие грузы.

Кроме того, Объединенный морской информационный центр подтвердил, что маршрут через Ормузский пролив остается открытым и доступным для международного коммерческого флота без каких-либо незаконных ограничений или препятствий.

В командовании подчеркнули, что силы США и дальше находятся в регионе и внимательно следят за ситуацией.

Ранее Finance.ua писал, что 18 июня президенты Соединенных Штатов Америки и Ирана официально подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны и дальнейшему урегулированию конфликта.

Економічна Правда По материалам:

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