В Иране сообщили о закрытии Ормузского пролива: в США опровергают заявление

Иранцы заявляют, что США якобы нарушили первый пункт меморандума об окончании войны между странами, который прекращал боевые действия.
Закрытие пролива в Иране также называют ответом на удары Израиля по Ливану и продолжение оккупации его юга.
«Следует отметить, что этот первый шаг является ответом на нарушение соглашения со стороны врага, и если агрессия будет продолжаться, будут запланированы и приняты дальнейшие меры, чтобы вынудить врага придерживаться своих обязательств», — заявили в центральном штабе войск Ирана.
В США отрицают закрытие Ормузского пролива
Как сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. Несмотря на заявления Ирана о ее закрытии, только через день через нее прошли 55 торговых судов, доставивших на мировые рынки более 17 миллионов баррелей нефти и другие грузы.
Кроме того, Объединенный морской информационный центр подтвердил, что маршрут через Ормузский пролив остается открытым и доступным для международного коммерческого флота без каких-либо незаконных ограничений или препятствий.
В командовании подчеркнули, что силы США и дальше находятся в регионе и внимательно следят за ситуацией.
Ранее Finance.ua писал, что 18 июня президенты Соединенных Штатов Америки и Ирана официально подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны и дальнейшему урегулированию конфликта.