20 лучших направлений для гастрономического туризма

Знакомство с местной кухней уже давно перестало быть дополнением к отпуску. Для многих современных путешественников именно еда становится главным фактором при выборе страны для поездки. Журнал Time Out опубликовал свежий рейтинг лучших гастрономических направлений 2026 года, опросив тысячи местных жителей, а также ведущих шеф-поваров и ресторанных критиков.
При составлении рейтинга эксперты оценивали не просто количество модных ресторанов, но и доступность цен, кулинарные традиции и подлинность культуры питания.
Куда поехать, чтобы вкусно и недорого поесть в 2026 году
Лидером мирового гастротуризма в этом году признана Лима (Перу). Столица Перу покорила экспертов своим культурным и региональным разнообразием: здесь можно найти как блюда Амазонии, так и подлинные рецепты южных регионов.
Кроме знаменитой севиче, критики настоятельно рекомендуют отведать causa Limeña. При этом Лима стала самым бюджетным городом в рейтинге: 85% местных жителей считают цены на питание абсолютно доступными.
Не менее яркие впечатления ждут туристов в Азии и Латинской Америке:
Бангкок (Таиланд): Настоящая Мекка уличной еды сформирована под влиянием китайских традиций и международной торговли. Идеальное тайское блюдо здесь — это всегда гармоничный взрыв сладкого, соленого, кислого и острого вкусов.
Мехико (Мексика): Город, где древние мексиканские продукты встречаются с мировыми трендами. Безоговорочным кулинарным символом столицы остается taco al pastor — нежнейшая свинина из чили на кукурузной лепешке.
Гастрономический туризм в Европе: лучшие направления
Европейский континент в первой пятерке рейтинга представляют два совершенно разных по своему духу, но одинаково вкусных города.
Лондон (Великобритания) разрушает стереотипы о скучной британской кухне. Сегодня это глобальный плавильный котел, где многовековые английские традиции мирно сосуществуют с лучшими аутентичными заведениями Индии, Кореи и Китая. Как отмечают авторы исследования, ни в одном другом городе мира местные жители не любят питаться вне дома так сильно, как лондонцы.
Барселона (Испания) предлагает туристам погрузиться в богатую средиземноморскую историю. Каталонская кухня вобрала в себя римское наследие и дары Нового Света.
«Барселона также была первым местом в Испании, где сформировалась концепция современного ресторана», — подчеркивают эксперты.
Полный рейтинг: лучшие города для гастротуризма
Кроме признанной пятерки лидеров, на гастрономической карте 2026 выделяются и другие направления. Эксперты составили разнообразный список, охватывающий все континенты.
Если вы планируете путешествие в Азию, стоит обратить внимание на насыщенные вкусы Хошимина во Вьетнаме, колоритные рынки Пекина и Гонконга, а также стрит-фуд Осаки и пряные блюда индийского Бангалора.
Любителям европейской классики придутся по вкусу свежие морепродукты Афины и Лиссабона, эталонная пицца в Неаполе, изысканная кухня французского Марселя и скандинавский минимализм Копенгагена.
Америка и Южное полушарие представлены мультикультурным Нью-Йорком, мясными традициями Буэнос-Айреса, яркими вкусами колумбийского Медельина, а также Мельбурном и Кейптауном, замыкающими двадцатку лучших направлений для настоящих гурманов.