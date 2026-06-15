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рф может получить влияние на стратегические отрасли украинской экономики: почему так

Казна и Политика
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рф может получить влияние на стратегические отрасли украинской экономики: почему так
рф может получить влияние на стратегические отрасли украинской экономики: почему так
После остановки активной фазы войны рф может получить влияние на стратегические отрасли украинской экономики через коррозионные инвестиции.
Об этом идет речь в исследовании Совета экономической безопасности Украины (ESCU).
Авторы приводят пример Грузии, где после завершения боевых действий российский капитал сконцентрировал ключевые активы в энергетическом секторе и получил рычаги влияния на внутреннюю политику даже без военного вмешательства.
Мировой практикой защиты национальных экономик от коррозионного капитала является скрининг прямых иностранных инвестиций (ПИИ), который уже внедрили более 50 стран. В частности, этот механизм обязателен для стран-членов ЕС и частью евроинтеграции Украины.
ESCU проанализировала новый неопубликованный проект закона о скрининге, подготовленный Комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития, ожидающий регистрацию в Верховной Раде. Хотя наработанный механизм в целом соответствует международным стандартам безопасности, его отдельные нормы нуждаются в уточнениях.
Среди них: продление срока ограничений для капитала российского происхождения, распространение всех ограничений, действующих для граждан и компаний из россии, на инвесторов из республики беларусь, отмена штрафов за мелкие процедурные ошибки и введение обязательного контроля для инвестиций в активы, связанные с товарами двойного назначения.
«Оценка потребностей Украины в послевоенном восстановлении превышает полтриллиона долларов в ближайшие 10 лет. Такую сумму невозможно аккумулировать исключительно внутренними источниками, а привлечение иностранных инвестиций создает риск проникновения коррозионного капитала, прежде всего российского происхождения.
В то же время важно, чтобы механизм скрининга инвестиций был понятен добродетельным инвесторам и не создавал им лишних административных барьеров при финансировании восстановления", — отметил Владимир Ланда, руководитель направления скрининга инвестиций Совета экономической безопасности Украины (ESCU).
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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