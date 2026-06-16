рф лишилась трети мощностей НПЗ: аналитики прогнозируют худший топливный кризис в истории Сегодня 19:34 — Мир

рф лишилась трети мощностей НПЗ: аналитики прогнозируют худший топливный кризис в истории

Серия атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесла масштабный удар по топливной отрасли рф. По оценке аналитиков Energy Intelligence, страна может столкнуться с худшим топливным кризисом в своей истории.

По данным исследователей, только в мае дроны 16 раз успешно поразили российские НПЗ, причем под удар попали восемь из десяти крупнейших заводов страны. В начале июня объемы переработки нефти в россии опустились ниже 4 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с 2005 года.

Аналитики оценивают, что из-за повреждений простаивают мощности объемом 2,14 млн баррелей в сутки, то есть почти треть всей российской нефтепереработки.

«Компания Украины против российского энергетического сектора, особенно нефтеперерабатывающих заводов, нанесла масштабный ущерб. Похоже, россия идет к тому, что этим летом может наступить худший топливный кризис в ее истории», — отмечает Energy Intelligence.

Дефицит уже охватил десятки регионов

Проблемы с горючим перестали быть локальными. По информации издания, ограничения на продажу бензина уже фиксируются более чем в 25 регионах россии, включая крупные города. Перебои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Кузбассе, Нижегородской и Ульяновской областях.

Сеть АЗС «Татнефть» в по меньшей мере шести регионах ввела лимит — не более 20 литров бензина в одни руки.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.