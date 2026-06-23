Дело Ощадбанка: генпрокурор Венгрии уйдет в отставку Сегодня 11:42 — Мир

Генпрокурор Венгрии Габор Балинт Надь может уйти в отставку из-за скандала с «Ощадом».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание HVG , которое цитирует слова премьера Венгрии Петера Мадяра.

По словам Мадяра, для отставки генерального прокурора Венгрии — назначенного еще при бывшем премьере Викторе Орбане — не понадобится никаких специальных шагов.

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«Может быть связано», — так премьер ответил на вопросы журналистов о связи отставки с делом инкассаторов «Ощадбанка».

По его словам, генпрокурор вскоре сам уйдет с поста.

Напомним: 5 марта 2026 года венгерские власти остановили два бронированных автомобиля «Ощадбанка» вблизи Будапешта. В машинах перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота — это был обычный рейс между австрийским Raiffeisen Bank и Ощадбанком

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Семь инкассаторов, сопровождавших груз, провели в наручниках более 28 часов. Одного из них во время допросов дважды принудительно укололи — после этого ему стало плохо и его отвезли в больницу.

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