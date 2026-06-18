В Венгрии проведут расследование захвата инкассаторов и денежных средств Ощадбанка Сегодня 08:41

В Венгрии будет проведено расследование

Глава венгерского правительства Петер Мадяр заявил о начале расследования в отношении действий отдельных государственных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

Об этом он сообщил в соцсети Х в среду, пишет «Европейская правда».

We have ordered an immediate internal investigation at the National Tax and Customs Administration, the Counter Terrorism Centre, and the other relevant authorities in connection with the Ukrainian "gold convoy" case.



The Prosecutor General must address the matter without delay. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 17, 2026

Украинская сторона неоднократно призывала к проведению объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка, а также к надлежащей компенсации нанесенного физического и морального ущерба.

К проверке привлекут несколько государственных органов

«Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском „золотом конвое“. Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом», — написал Мадяр.

Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии

5 марта 2026 года в Венгрии были задержаны 2 инкассаторских автомобиля Ощадбанка вместе с бригадой инкассаторов, которые транзитом из Вены перевозили в Киев 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Инкассаторские автомобили транспортировали деньги и банковские металлы, принадлежащие Ощадбанку и были предназначены для обеспечения наличного обращения в Украине. 6 марта семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, задержанные правоохранительными органами Венгрии, вернулись в Украину.

12 марта Ощадбанку вернули два инкассаторских автомобиля.

6 мая 2026 года Ощадбанк вернул задержанные в Венгрииденежные средства и ценности в объеме 40 млн. долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка, а также выплаты надлежащей компенсации за причиненный физический и моральный ущерб.

Європейська правда По материалам:

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