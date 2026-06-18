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В Венгрии проведут расследование захвата инкассаторов и денежных средств Ощадбанка

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В Венгрии будет проведено расследование
В Венгрии будет проведено расследование
Глава венгерского правительства Петер Мадяр заявил о начале расследования в отношении действий отдельных государственных органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.
Об этом он сообщил в соцсети Х в среду, пишет «Европейская правда».
Украинская сторона неоднократно призывала к проведению объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка, а также к надлежащей компенсации нанесенного физического и морального ущерба.

К проверке привлекут несколько государственных органов

«Мы поручили провести немедленное внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре борьбы с терроризмом и других соответствующих органах в связи с делом об украинском „золотом конвое“. Генеральный прокурор должен немедленно заняться этим вопросом», — написал Мадяр.

Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии

5 марта 2026 года в Венгрии были задержаны 2 инкассаторских автомобиля Ощадбанка вместе с бригадой инкассаторов, которые транзитом из Вены перевозили в Киев 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
Инкассаторские автомобили транспортировали деньги и банковские металлы, принадлежащие Ощадбанку и были предназначены для обеспечения наличного обращения в Украине. 6 марта семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, задержанные правоохранительными органами Венгрии, вернулись в Украину.
12 марта Ощадбанку вернули два инкассаторских автомобиля.
6 мая 2026 года Ощадбанк вернул задержанные в Венгрииденежные средства и ценности в объеме 40 млн. долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка, а также выплаты надлежащей компенсации за причиненный физический и моральный ущерб.
По материалам:
Європейська правда
Ощадбанк
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