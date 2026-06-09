НБУ вимагає компенсації після інциденту з інкасаторами Ощадбанку Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про необхідність об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку, а також виплати належної компенсації за завдану фізичну та моральну шкоду.

Про це Пишний повідомив у Facebook.

Він нагадав, що минулого тижня угорські медіа оприлюднили матеріали про роль Віктора Орбана в інциденті із затриманням цінностей Ощадбанку. Заяву у Фейсбуці опублікував чинний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр: «Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність».

Позиція Нацбанку

За словами Пишного, після інциденту Національний банк оперативно запросив усі необхідні документи для перевірки та сформував власну позицію. «Вже наступного ранку ми разом із МЗС та Ощадбанком дали оцінку тому, що сталося. Це — злочин», — наголосив він.

Голова НБУ зазначив, що стандартна, прозора та належним чином задокументована банківська операція стала об’єктом злочинного нападу.

Водночас, за його словами, частина українського інформаційного простору поширювала альтернативні версії подій.

«Ми побачили синхронну появу майже ідентичних за змістом дописів, автори яких просували наративи колишньої угорської або, можливо, російської злочинної влади, створюючи навколо інциденту інформаційний шум із домислів та псевдорозслідувань», — заявив Пишний.

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Він також згадав поширені в інформаційному просторі твердження про нібито неправильний маршрут, участь громадян Сербії, корупційне походження коштів, неналежне пакування золота та інші версії, які назвав безпідставними. «Угорська влада публічно це ще раз визнала — затримання було незаконним. Правда має значення. Позиція і готовність її відстоювати також мають значення», — додав Пишний.

Пишний додав, що Національний банк продовжить взаємодію з європейськими інституціями для проведення об’єктивного розслідування всіх обставин інциденту та отримання належної компенсації за завдану шкоду.

Що відомо про затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

5 березня 2026 року в Угорщині було затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, що належать Ощадбанку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.

6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.

12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.

6 травня 2026 року Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

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