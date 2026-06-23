Всемирный банк прогнозирует, что ИИ может поднять экономику Польши на 12% к 2035 году — детали Сегодня 18:00 — Мир

Всемирный банк прогнозирует, что ИИ может поднять экономику Польши на 12% к 2035 году — детали

Искусственный интеллект может повысить экономику Польши на 12% к 2035 году и помочь ей сблизиться с самыми богатыми странами мира.

Об этом свидетельствует аналитика Всемирного банка

«Следующий этап конвергенции более требовательным», — говорится в отчете международного кредитора, опубликованном в понедельник.

Польше нужно будет больше полагаться на инновации, поскольку затраты растут, а демографическое давление усиливается, что усложнит привлечение иностранных инвестиций, связанных с искусственным интеллектом, и реализацию повышения производительности, предлагаемые этой технологией, добавлено в сообщении.

Всемирный банк рассматривает роль Польши в ландшафте искусственного интеллекта как способного принять, а не как передового новатора. Влияние искусственного интеллекта на производство Польши зависит от того, насколько легко работники смогут переходить между секторами и ролями, а также от того, сколько фирм инвестируют в эти технологии.

Согласно отчету, энергетическая инфраструктура Польши, которая зависит от угля, что делает ее электроэнергию относительно дорогой по сравнению с аналогичными странами Европейского Союза, может помешать ее амбициям в сфере искусственного интеллекта.

«Проблема не в доступе к искусственному интеллекту», — сказал Ари Наим, руководитель Всемирного банка в Польше. «Речь идет о продуктивном использовании технологии — мобилизации инвестиций в инфраструктуру и навыки, лежащие в основе будущего роста, от цифровых сетей до энергетики, водоснабжения и образования».

Ранее Finance.ua писал , что сейчас экономика Польши опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов. Как писал Associated Press

За 35 лет ВВП Польши на душу населения вырос до 55 340 долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя по ЕС. Это больше, чем 6 730 долларов в 1990 году, или 38% от среднего показателя по ЕС, и сейчас примерно равняется 52 039 долларам в Японии.

Одним из важнейших факторов было быстрое создание крепкой институциональной базы для бизнеса. Это включало независимые суды, антимонопольное агентство для обеспечения честной конкуренции и строгое регулирование, чтобы предотвратить блокирование кредитования проблемными банками.

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