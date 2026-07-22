Крайний срок использования средств Национального кешбэка
Тратьте кешбэк на:
- поддерживайте ВСУ и благотворительные фонды;
- оплачивайте коммунальные услуги — свои или близких;
- оплачивайте почтовые услуги;
- покупайте украинские книги;
- выбирайте украинские товары в магазинах-участниках программы;
- покупайте украинские лекарства в аптеках-участниках.
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