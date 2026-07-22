Крайний срок использования средств Национального кешбэка Сегодня 15:33 — Личные финансы

Крайний срок использования средств Национального кешбэка

В Дії напомнили , что использовать средства, накопленные на карте Национального кешбэка, нужно до 31 июля включительно.

Тратьте кешбэк на:

поддерживайте ВСУ и благотворительные фонды;

оплачивайте коммунальные услуги — свои или близких;

оплачивайте почтовые услуги;

покупайте украинские книги;

выбирайте украинские товары в магазинах-участниках программы;

покупайте украинские лекарства в аптеках-участниках.

Полный список магазинов, сервисов и категорий, где можно использовать кешбэк, ищите на странице «Национальный кешбэк». Координатором программы «Национальный кешбэк» является Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Что будет после 31 июля

После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на картах Национального кешбэка будут возвращены в государственный бюджет в соответствии с обновленным порядком.

Более 5 млн украинцев пользуются программой

В настоящее время в программе насчитывается более 5 млн активных пользователей, получающих ежемесячные выплаты. В ней принимают участие более 2 тысяч производителей, которые зарегистрировали более 422 тысяч товаров украинского производства и почти 1,5 тысяч продавцов.

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