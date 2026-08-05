Украина получит от ЕС 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов: куда пойдут деньги Сегодня 12:12 — Казна и Политика

Украина получит от ЕС 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов: куда пойдут деньги

Евросоюз направит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом в Телеграмме сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий.

Куда пойдут деньги

Средства будут использованы для усиления обороны и укрепления устойчивости нашего государства.

«Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить», — отметил Корецкий.

Он поблагодарил европейских партнеров за принципиальную позицию.

Как сообщалось, Европейская комиссия выделила Украине 3,47 млрд евро в рамках оборонного блока кредита в поддержку Украины в размере 90 млрд евро.

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