Украинские компании получат доступ к свободным государственным помещениям Сегодня 10:23 — Казна и Политика

Украинские компании получат приоритетный доступ в свободные государственные помещения, в которых смогут рассредоточить складские запасы после масштабных российских атак.

Перечень доступных объектов должностные лица должны подготовить в течение трех дней, но порядок и стоимость их использования пока не утверждены.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины по итогам совещания премьер-министра Сергея Корецкого с представителями ритейла, логистических компаний и других предприятий.

Министерство экономики, Агентство по розыску и менеджменту активов и Фонд государственного имущества должны в течение трех дней составить подробный перечень свободных помещений, пригодных для размещения складских мощностей.

О чем идет речь

Уже есть объекты, которыми распоряжаются государство, Фонд госимущества или АРМА. Бизнесу планируется предоставить приоритетный доступ к этим помещениям, чтобы компании могли разделить товарные запасы между несколькими площадками и уменьшить риск их одновременного уничтожения.

Правительство пока не назвало регионы, где расположены такие объекты, их общую площадь и техническое состояние. Также не определено, на каких условиях предприятия смогут пользоваться помещениями — бесплатно, по аренде или на общих конкурсных началах.

Критерии

Не обнародованы и критерии отбора компаний. В частности, неизвестно, будут ли у первоочередного доступа предприятия, уже потерявшие склады, поставщики товаров первой потребности или бизнес из прифронтовых областей.

Поэтому заявление премьера еще не означает автоматической передачи конкретных объектов предприятиям. Сначала ведомства должны найти подходящие помещения, после чего правительство должно определить механизм их распределения и использования.

Российские атаки показали уязвимость модели, при которой значительные товарные запасы сосредоточены в одном крупном автоматизированном комплексе. В случае его уничтожения компания теряет не только продукцию, но и оборудование, сортировочные линии, документы и маршруты доставки.

Рассредоточение предполагает размещение товаров на нескольких площадках. Это не защищает склады от ударов, но уменьшает риск одновременной потери всего запаса и позволяет быстрее возобновить поставки из другой локации.

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