Новая почта начала доставлять посылки в почтоматы ночью Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

В мае компания доставила в почтоматы в ночное время почти 160 тысяч отправлений.

Ночная доставка работает с 22:00 до 07:00 утра в Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре. Благодаря этому клиенты могут получить посылки в почтомате еще до начала рабочего дня.

Об этом пишет пресс-служба компании.

«В настоящее время ночная доставка работает в формате пилота. После успешного завершения тестирования мы планируем масштабировать этот опыт и запустить ночную доставку в почтомат во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины. Наша цель — построить максимально бесшовную и незаметную логистику, когда клиент просыпается, а посылка уже ждет его», — комментирует директор департамента логистики почтоматов Новой почты Иван Богуцкий.

Параллельно Новая почта продолжает сокращать сроки доставки: в январе среднее время доставки в почтомат составляло 26,5 часов, а в мае — всего за 20,5 часов.

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