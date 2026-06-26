Новая почта начала доставлять посылки в почтоматы ночью

«В настоящее время ночная доставка работает в формате пилота. После успешного завершения тестирования мы планируем масштабировать этот опыт и запустить ночную доставку в почтомат во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины. Наша цель — построить максимально бесшовную и незаметную логистику, когда клиент просыпается, а посылка уже ждет его», — комментирует директор департамента логистики почтоматов Новой почты Иван Богуцкий.
Параллельно Новая почта продолжает сокращать сроки доставки: в январе среднее время доставки в почтомат составляло 26,5 часов, а в мае — всего за 20,5 часов.