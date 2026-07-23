«Новая почта» планирует до конца года открыть 11 отделений самообслуживания Сегодня 20:31

Каждую третью посылку получают без оператора

«Новая почта» инвестировала 30,5 млн грн в развитие сети отделений самообслуживания. В настоящее время в Украине работают четыре таких отделения: в Киеве, Ирпене и Виннице.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

До конца 2026 года «Новая почта» планирует увеличить количество отделений самообслуживания до 11 в разных городах Украины.

«Этот формат стал частью стратегии „Новой почты“ по развитию цифровых сервисов и автоматизации клиентского опыта», — отметила директор департамента национальной сети компании Виктория Ткачева.

Каждую третью посылку получают без оператора

В компании сообщили, что уже сейчас каждую третью посылку клиенты получают без участия оператора. В Ирпене этот показатель составляет 44% от общего количества выдач.

По данным «Новой почты», использование отделений самообслуживания позволяет сократить время пребывания клиента в отделении примерно на 30%.

По каким критериям открывают новые отделения

Перед открытием нового отделения самообслуживания «Новая почта» анализирует целесообразность внедрения, в частности оборот на отделении должен составлять не менее 16 тыс. посылок в месяц, технологические требования при которых пространство должно быть полностью открытым, без глухих зон или перегородок, а также 100% просматриваться камерами видеонаблюдения для безопасности.

Среди прочего, команда компании оценивает целевую аудиторию, в частности наиболее активно таким форматом пользуется молодежь, привыкшая к цифровым сервисам.

Компания расширяет сеть сервисов самообслуживания

В Новой почте уточнили, что компания также развивает другие форматы самообслуживания. Таким образом, кроме сети почтоматов в Европе, насчитывающей более 38 тыс., на сегодняшний день в 285 отделениях работают 334 терминала самообслуживания.

Как сообщалось, «Новая почта» в первом полугодии 2026 года увеличила выручку на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 32,5 млрд грн, в то время как в первом полугодии прошлого года рост составил 23%.

За шесть месяцев этого года компания увеличила объем проработанных отправлений на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: объем доставленных посылок и грузов составил 254,4 млн., в том числе 17,9 млн. международных.

На 13 июля сеть «Новой почты» насчитывает 54 700 точек сервиса: 16 765 отделений и 37 935 почтоматов по всей Украине.

В 2025 году «Новая почта» увеличила выручку на 21,6% по сравнению с 2024 годом — до 54,2 млрд грн, чистая прибыль выросла на 4,4% - до 2,6 млрд грн.

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