День финансов: налог на проданную квартиру, спрос на валюту, вклад украинцев в экономику Польши Сегодня 17:34

В понедельник, 10 августа, стало известно, что ПриватБанк готовится к запуску платные подписки. А вклад украинских беженцев в экономику Польши полностью компенсировал помощь Украине.

Вклад украинских беженцев в экномику Польши

Об этом Благодаря уплаченным налогам, бизнес-активности, участию в рынке труда вклад украинских беженцев в экономику Польши полностью компенсировал средства, потраченные на помощь Украине.Об этом говорится в исследовании бывшего посла Польши в Украине.

В то же время, болгарский бизнес в Украине заработал почти 25 млрд грн в год.

Поддержка бизнеса

Бизнес, пострадавший от войны, может получить больше возможностей для государственной поддержки. Минэкономики готовит изменения в программу страхования военных рисков, а в ГНС напомнили о механизме, позволяющем компаниям отсрочить уплату налогов из-за последствий боевых действий.

Чего ждать от курса этой недели

В течение 3−7 августа официальный курс гривны по отношению к доллару двигался в узком диапазоне без формирования устойчивого восходящего или нисходящего тренда. Незначительные ежедневные колебания в пределах 15 копеек свидетельствуют о сбалансированности спроса и предложения на межбанковском рынке и сохранении контроля над курсовой динамикой со стороны Национального банка.

Кстати, спрос на валюту вырос: сколько долларов украинцы купили в июле.

Цены на аренду жилья

Киев — средняя цена однокомнатной квартиры здесь В июле абсолютным лидером по стоимости аренды остается— средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигла 30 000 грн, что на 11% больше показателей июня.

Налог на проданную квартиру

На форуме Finance.ua в одном из обсуждений возникла тема об уплате налога на недвижимое имущество, проданное более десяти лет назад. Одному из участников форума поступило соответствующее требование. Итак, возник логичный вопрос — что делать с этим «письмом счастья» от налоговой?

В то же время, продать или подарить квартиру станет сложнее: с октября 2026 года вводятся новые проверки.

Платные подписки ПриватБанка

ПриватБанк готовит запуск платной подписки с дополнительными преимуществами для клиентов. Сервис будет предусматривать ежемесячную оплату, пользователи же будут получать более выгодные тарифы и дополнительные возможности.

Аресты счетов

В Украине изменяются правила исполнительного производства. Нововведения должны упростить процедуры для должников, полностью выполнивших свои обязательства, а также усилить социальную защиту граждан. В частности, после погашения задолженности аресты со счетов и другие ограничения должны сниматься автоматически.

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