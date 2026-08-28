Сколько Украина ежегодно платит за то, что до сих пор не в SEPA Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Женщина выполняет перевод средств

Каждый год украинский бизнес и граждане тратят миллионы евро только на то, чтобы перевести деньги за границу. Одна из причин — Украина до сих пор не является частью SEPA, поэтому международные платежи в основном проходят через более дорогую инфраструктуру SWIFT.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

Сколько стоят международные переводы

В 2024 году из Украины было осуществлено 611,7 тыс. валютных переводов за границу на общую сумму свыше 3,06 трлн грн. Из них 608 тыс. операций пришлись на бизнес, еще 3,7 тыс. — на физических лиц.

Давайте попробуем осторожно оценить стоимость таких платежей. Если предположить, что средняя комиссия за международный банковский перевод через SWIFT составляет хотя бы €25, то за 611,7 тыс. операций выходит около €15,3 млн комиссий в год.

При этом в расчете не учитываются дополнительные расходы банков-корреспондентов, которые могут возникать при международных платежах.

В SEPA подход к стоимости трансграничных платежей в евро иной: она должна быть сопоставимой с соответствующим внутренним платежом. Если для условного расчета взять €1 за операцию, то те же 611,7 тыс. платежей обошлись бы примерно в €612 тыс.

Следовательно, разница составляла бы около €14,7 млн ​​в год. Это около 700 млн грн, которые потенциально могли бы оставаться у граждан и украинского бизнеса, а не тратиться на международные переводы.

Масштаб расходов может быть еще больше

В то же время, это очень консервативная оценка, говорит Василевская-Смаглюк. В нем учтены только исходящие платежи из Украины за один год и только базовая банковская комиссия. В расчет не включены входящие переводы с ЕС, возможные комиссии банков-корреспондентов и другие расходы, связанные с международными платежами.

Для понимания масштаба достаточно посмотреть на общую сумму переводов: только в 2024 году за границу прошло более 3,06 трлн. грн. в виде валютных платежей. Если предположить, что благодаря более дешевой платежной инфраструктуре можно было бы экономить лишь 0,1% от этого оборота, это уже более 3 млрд грн в год.

Впрочем, такой расчет следует воспринимать как иллюстрацию масштаба, а не прогноз. Комиссии зависят, прежде всего, от количества и типа платежей, а не только от их общей суммы.

«Поэтому SEPA — это не техническое требование ЕС и не очередная аббревиатура в евроинтеграционном законопроекте. Это стоимость ведения бизнеса в Украине. Пока европейский бизнес переводит евро внутри SEPA быстро и по цене обычного внутреннего платежа, украинский бизнес продолжает плакать и платить», — пишет Василевская-Смаглюк.

По ее словам, каждый год вне SEPA — это миллионы евро, которые украинцы потенциально могли бы не тратить на банковские переводы.

Ранее мы сообщали, что Украина готовится к одному из самых масштабных финансовых сдвигов за последние годы — присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA). Это момент, после которого перевод денег в евро из Киева в Берлин станет таким же легким, как с карты на карту внутри страны. Это позитив для бизнеса, который получит более быстрые расчеты с ЕС. Для обычных украинцев, которые забудут о «комиссиях-сюрпризах». Однако путь к этому пролегает через сложный марафон: адаптацию законодательства и глубокую трансформацию банковских систем. Что такое SEPA и как работает система — читайте в нашей статье.

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