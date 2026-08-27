Реестр ущерба открыл новую категорию заявлений — детали Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Реестр ущерба открыл новую категорию заявлений — детали

Сегодня, 27 августа 2026 года международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл возможность подачи заявлений юридическими лицами в категории C3.2 «Потеря контроля над имуществом на временно оккупированных территориях».

Об этом пишет Минюст

В рамках данной категории утратой контроля считается полное либо существенное лишение способности воспользоваться, владеть либо распоряжаться имуществом без зависимости от решений российской федерации, ее органов власти либо подконтрольных ей структур.

О чем идет речь

Заявления могут касаться любых материальных активов, включая недвижимое и движимое имущество.

В категории C3.2 можно заявить требования о стоимости имущества, утраченной прибыли в результате потери контроля над ним, а также полной потери бизнеса.

Где подать заявление

Подать может юридическое лицо, образованное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Украины независимо от формы собственности, если оно является владельцем или совладельцем такого имущества.

Право на подачу заявления также обладают юридическими лицами, которым имущество принадлежит на праве оперативного управления, хозяйственного ведения или узуфрукта.

Заявления представляются через портал Дія основным или назначенным представителем юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством.

Открытие категории C3.2 дает юридическим лицам возможность зафиксировать в международном Реестре ущерб, связанный не только с физическим повреждением или уничтожением активов, но и невозможностью полноценно пользоваться и распоряжаться имуществом вследствие его пребывания на временно оккупированных территориях Украины.

В настоящее время в Реестре открыта 31 категория заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Правила и форма подачи заявлений в категории C3.2 доступны на официальном вебсайте Реестра ущерба.

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