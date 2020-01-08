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Между Украиной и Сингапуром исчезнет двойное налогообложение

Между Украиной и Сингапуром исчезнет двойное налогообложение

ВР приняла закон “О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения”.

За его принятие проголосовали 327 народных депутатов, сообщает “Укринформ”.

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Он был совершен 16 августа 2019 года в г. Киеве, и вступает в силу с даты последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении Договаривающимися Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Необходимость совершения этого Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапурской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

По материалам Економічна Правда
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