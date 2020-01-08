Между Украиной и Сингапуром исчезнет двойное налогообложение

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ВР приняла закон “О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения”.
За его принятие проголосовали 327 народных депутатов, сообщает “Укринформ”.
Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Он был совершен 16 августа 2019 года в г. Киеве, и вступает в силу с даты последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении Договаривающимися Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
Необходимость совершения этого Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапурской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)10 ч. назад - 1919 12
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов11 ч. назад - 1601 12
До 2024 года в Украине создадут дополнительно 1 млн рабочих мест - Милованов13 ч. назад - 912 11
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова11 ч. назад - 3908 9
Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»8 ч. назад - 847 5
Ощадбанк снизил ставки по депозитам физлиц9 ч. назад - 9016 5
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет9 ч. назад - 8653 2
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова11 ч. назад - 3908 9
Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу9 ч. назад - 3322
Размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца будет расти трижды в течение годаВчера, 21:00 - 2038
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)6 ч. назад - 123
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1280
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1658 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9437 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3669 7