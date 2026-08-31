Инвестиции в УХЭ: сколько можно заработать в секторе энергетики — мнение эксперта Сегодня 21:02 — Энергетика

Энергетика

Несмотря на то, что ситуация с энергетикой в ​​Украине из-за российских атак оставляет желать лучшего, этот сектор остается перспективным направлением для инвестирования. О том, как вкладывать деньги в этот инструмент и что для этого нужно, рассказала на онлайн-конференции Invest Fest CEO Ecotech Invest — Татьяна Духова.

Как развивается рынок энергетики

Чтобы понимать популяризацию инвестирования в энергетику, спикер привела статистику за предыдущие годы. Так, в 2024 году мировые инвестиции в энергетический сектор составили 2,4 трлн. долларов. Этот показатель на 20% больше, чем за 2022−2023 годы.

Среди главных причин: переход на чистую генерацию (солнце и ветер), геополитическая нестабильность, волатильность цен и рост потребления энергии (в том числе через ИИ).

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Относительно Украины, переживающей сложный период в энергетике, размер рынка электроэнергии составляет 50,81 млрд долларов. На 2030 год, по словам Духовой, этот показатель должен составить 105,96 млрд. долларов. В целом среднегодовой темп роста по солнечной энергетике и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) составляет 15,8%.

Как отметила спикер, на сегодняшний день в Украине самый динамичный рынок развития установок хранения электроэнергии (УХЭ)

«2023 — ни одной установки, 2024 — 2 МВт мощности, 2025 — 600, на май 2026-го — 1,4 ГВт мощности», — рассказала Духова.

На вопрос, почему этот рынок так активно развивается в Украине, эксперт отметила несколько критериев:

потеря 50% генерирующих мощностей;

активное строительство ВИЭ;

импорт электроэнергии из Европы и дефицит электроэнергии в пиковые периоды.

Также она добавила, что за три года УХЕ упали в цене втрое, а потому это позволило взглянуть на только формируемый этот рынок.

Отдельно Духова рассмотрела УХЭ как инвестирование и источник дохода. По ее словам, есть три варианта: арбитраж, балансировочный рынок и вспомогательные услуги.

Что касается арбитража, то он в УХЭ работает следующим образом:

Источник: Ecotech Invest

Принцип УХЭ состоит в том, что их берет в аренду Укрэнерго и балансирует ими систему. То есть им предоставляется в аренду УХЭ и пока они ими пользуются, оплачивается ими цена за чередование.

Если вы все же приняли решение инвестировать в УХЭ, то, например, в Ecotech Invest чек на это стартует от 25 тыс. долларов (но, по факту, гораздо больше), а роль инвестора абсолютно пассивная. Что касается годовой доходности, то она составляет 19%, а прогнозируемый срок эксплуатации — 10 лет.

Духова отметила, что инвестор получает максимально в первые годы, где показатель может составлять 22−25%, а далее она снизится, потому что рынок может быть насыщенным. Кроме того, есть такой факт, как деградация батареи.

К слову, по батарее, в Ecotech Invest они застрахованы от вражеских ударов, а потому здесь инвестор может не волноваться.

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