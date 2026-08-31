Трамп заявил об «историческом» нефтяном соглашении между США и Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «исторического» нефтяного соглашения между Соединенными Штатами и Венесуэлой, что будет способствовать снижению цен на бензин для американцев.
Как передает Укринформ, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, назвав договоренность «самым нефтяным соглашением в истории мира».
«По моему поручению госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Гегсет, тесно сотрудничая с достопочтенной исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и через партнерство с частным бизнесом, обеспечили контроль США над большинством из более чем 65 млрд баррелей подтвержденных нефтяных запасов в Венесуэле без каких-либо расходов для американского налогоплательщика», — указал Трамп.
Президент также заверил, что соглашение позволит «существенно снизить» цены на бензин для американцев «на многие годы в будущем».
По данным ABC News, США получат 55% в совместном предприятии с частной венесуэльской компанией. Эта доля будет распределена между долей в собственности и добычей.
Ранее и. о. президента Венесуэлы предоставила частной компании 100-летнюю концессию на нефтяные месторождения с общими подтвержденными запасами в 65 млрд баррелей.
Родригес приветствовала договоренность с США, заявив в соцсети Х, что она «будет иметь значительное влияние на возрождение нашей страны».
По словам чиновника, соглашение предусматривает разработку 17 стратегических месторождений, инвестиции более чем на $100 млрд и получение более $209 млрд налоговых поступлений.
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