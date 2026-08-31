Goldman Sachs усиливает предупреждение о дизельном топливе на фоне войн Сегодня 20:20 — Энергетика

Goldman Sachs Group Inc. сделала жесткое предупреждение об ограничениях на мировом рынке нефтепереработки, вызванных войнами на Ближнем Востоке и рф против Украины. Причем банк более чем вдвое повысил прогнозы по доходам от производства дизельного топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

«Наращивание ударов по нефтеперерабатывающим заводам на Ближнем Востоке и в россии еще больше ограничило и без того перегруженные мировые мощности по переработке, подняв маржу продуктов переработки до новых максимумов. Дизельное топливо остается в эпицентре роста», — говорится в примечании аналитиков.

Мир сталкивается с глобальным топливным кризисом

Простои на нефтеперерабатывающих заводах на 60% превышают сезонные нормы, а запасы продукции падают, несмотря на определенное снижение спроса. Прибыль от производства барреля дизельного топлива по сравнению с Brent в следующем году составит в среднем 63 доллара в США и 49 долларов в Европейском Союзе по сравнению с предыдущими прогнозами в 27 и 19 долларов.

Мир сталкивается с глобальным топливным кризисом, причем цены на продукцию, включая бензин, значительно опережают рост цен на нефть. Сложность может усилиться после того, как россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива до сентября, а спрос растет в Бразилии, втором по величине импортере мира. В то же время приближение зимы в Северном полушарии должно повысить спрос на топливо для отопления.

На Ближнем Востоке, хотя экспорт нефти из Персидского залива, вероятно, вернулся до 70−80% довоенного уровня, поставки продукции остаются на уровне 40%, отметили аналитики Goldman в примечании от 28 августа. «Полное восстановление спроса требует глобальной геополитической деэскалации», — добавили они.

Фьючерсы

На фьючерсных рынках цена на нефть марки Brent выросла почти на 50% в этом году и в последний раз торговалась около 91 доллара за баррель на фоне новой вспышки на Ближнем Востоке. Между тем фьючерсы на европейский газойль выросли более чем вдвое.

Goldman Sachs часто отмечал напряженность на товарных рынках в течение последних месяцев, заявив в марте, что война между Ираном и США, как ожидается, будет иметь гораздо большее влияние на топливо, чем на нефть. Ранее в этом месяце компания вновь отметила влияние украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, пишет издание.

Генеральный директор Shell Plc Ваэль Саван на прошлой неделе заявил, что рынок товаров сжимается из-за «тройной угрозы» ударов по российским НПЗ и опасности для судоходства в Персидском заливе и Красном море.

Тем временем Патрик Пуянне из TotalEnergies SE заявил, что хотя некоторые партии нефти проходили через Ормузский пролив, продукты переработки не вывозились.

УНН По материалам:

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