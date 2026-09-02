НПЗ в Грузии полностью отказался от российской нефти 02.09.2026, 00:24 — Энергетика

Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), владеющая нефтеперерабатывающим заводом в грузинском порту Кулеви, подтвердила, что предприятие полностью заменило российскую нефть и с 24 августа перерабатывает исключительно нероссийское сырье.

Об этом пишет грузинское издание Business Media Georgia.

Нефтеперерабатывающий завод 28 августа принял партию сырой нефти ливийского происхождения. Соглашение о поставках нефти с ливийской стороной было подписано 3 июля 2026 г. и рассчитано до конца 2027 г. с возможностью продления.

Ранее BSP сообщала, что завод в Кулеви приступил к переработке казахстанской нефти в начале июля, а в августе приступит к переработке ливийской нефти.

НПЗ попал в санкционный список ЕС

Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций внес Кулевский НПЗ в санкционный список. Завод предоставили время до 25 января 2027 года, чтобы отказаться от российской нефти.

ооссия впервые поставила нефть в Грузию в октябре 2025 года. Сырье направили на новый НПЗ в Пулевом мощностью 1,2 млн тонн нефти в год.

BSP еще в марте 2026 г. заявляла о намерении полностью отказаться от переработки российской нефти. Тогда компания сообщала, что планирует переориентироваться на сырье из Туркменистана и в перспективе из Казахстана.

Мощность НПЗ планируют увеличить до 4,5 млн тонн

НПЗ в Кулеви — единственный в Грузии. Первая очередь завода мощностью 1,2 млн тонн запущена в конце 2025 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди увеличит мощности завода до 4,5 млн тонн нефти в год. Общий объем инвестиций оценивается в $700 млн.

Завод расположен рядом с терминалом в порту Кулеви, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и введен в эксплуатацию в мае 2008 года. Его суммарная мощность составляет 10 млн тонн нефтяных грузов в год.

НВ По материалам:

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