0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НПЗ в Грузии полностью отказался от российской нефти

Энергетика
22
Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), владеющая нефтеперерабатывающим заводом в грузинском порту Кулеви, подтвердила, что предприятие полностью заменило российскую нефть и с 24 августа перерабатывает исключительно нероссийское сырье.
Об этом пишет грузинское издание Business Media Georgia.
Нефтеперерабатывающий завод 28 августа принял партию сырой нефти ливийского происхождения. Соглашение о поставках нефти с ливийской стороной было подписано 3 июля 2026 г. и рассчитано до конца 2027 г. с возможностью продления.
Ранее BSP сообщала, что завод в Кулеви приступил к переработке казахстанской нефти в начале июля, а в августе приступит к переработке ливийской нефти.

НПЗ попал в санкционный список ЕС

Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций внес Кулевский НПЗ в санкционный список. Завод предоставили время до 25 января 2027 года, чтобы отказаться от российской нефти.
ооссия впервые поставила нефть в Грузию в октябре 2025 года. Сырье направили на новый НПЗ в Пулевом мощностью 1,2 млн тонн нефти в год.
BSP еще в марте 2026 г. заявляла о намерении полностью отказаться от переработки российской нефти. Тогда компания сообщала, что планирует переориентироваться на сырье из Туркменистана и в перспективе из Казахстана.

Мощность НПЗ планируют увеличить до 4,5 млн тонн

НПЗ в Кулеви — единственный в Грузии. Первая очередь завода мощностью 1,2 млн тонн запущена в конце 2025 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди увеличит мощности завода до 4,5 млн тонн нефти в год. Общий объем инвестиций оценивается в $700 млн.
Завод расположен рядом с терминалом в порту Кулеви, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и введен в эксплуатацию в мае 2008 года. Его суммарная мощность составляет 10 млн тонн нефтяных грузов в год.
По материалам:
НВ
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems