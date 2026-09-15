0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ДТП в странах ЕС: куда звонить и что делать

Мир
14
ДТП за границей
ДТП за границей
ДТП за границей — стрессовая ситуация, особенно когда водитель не знает местных процедур. В МИД Украины напомнили, что делать после аварии в странах ЕС: от вызова помощи и фиксации обстоятельств до общения со страховой, пишет inpoland.

Что же делать

Департамент консульской службы МИД Украины советует прежде всего позаботиться о собственной безопасности и при необходимости позвонить по номеру 112. Он работает во всех странах ЕС — по нему можно вызвать полицию, скорую помощь или пожарную службу.
После этого следует зафиксировать обстоятельства ДТП:
  • сфотографировать место аварии, автомобили и повреждения;
  • записать номерные знаки и данные участников ДТП;
  • взять контакты свидетелей, если они есть.
Также участникам аварии нужно обменяться информацией. Следует записать:
  • ФИО и контакты другого водителя,
  • номер и марку его автомобиля,
  • данные страхового полиса,
  • по возможности — сфотографировать документы.
Далее участники ДТП должны заполнить бланк сообщения о ДТП — европротокол — или вызвать полицию, которая зафиксирует обстоятельства аварии.
Читайте также
Отдельно МИД советует внимательно читать все документы перед подписанием. Если вы не понимаете их смысл или не соглашаетесь с написанным, не стоит ставить подпись. В таком случае требуется требование перевода документа или его разъяснения.
Также необходимо как можно как можно скорее известить о ДТП свою страховую компанию. Ее контактные данные указаны в страховом полисе. Страховщик предоставит дальнейшие инструкции по действиям после аварии.
Если права водителя нарушены, в ДТП есть пострадавшие, водитель или его близкие были госпитализированы или возникли проблемы с документами, МИД советует обращаться в посольство Украины или ближайшее консульское учреждение.
Список иностранных дипломатических учреждений Украины в Польше можно посмотреть на сайте МИД.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием украинских водителей произошло в Польше и Германии.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems