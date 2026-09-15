ДТП в странах ЕС: куда звонить и что делать Сегодня 05:48 — Мир ДТП за границей

ДТП за границей — стрессовая ситуация, особенно когда водитель не знает местных процедур. В МИД Украины напомнили, что делать после аварии в странах ЕС: от вызова помощи и фиксации обстоятельств до общения со страховой, пишет inpoland.

Что же делать

Департамент консульской службы МИД Украины советует прежде всего позаботиться о собственной безопасности и при необходимости позвонить по номеру 112. Он работает во всех странах ЕС — по нему можно вызвать полицию, скорую помощь или пожарную службу.

После этого следует зафиксировать обстоятельства ДТП:

сфотографировать место аварии, автомобили и повреждения;

записать номерные знаки и данные участников ДТП;

взять контакты свидетелей, если они есть.

Также участникам аварии нужно обменяться информацией. Следует записать:

ФИО и контакты другого водителя,

номер и марку его автомобиля,

данные страхового полиса,

по возможности — сфотографировать документы.

Далее участники ДТП должны заполнить бланк сообщения о ДТП — европротокол — или вызвать полицию, которая зафиксирует обстоятельства аварии.

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Отдельно МИД советует внимательно читать все документы перед подписанием. Если вы не понимаете их смысл или не соглашаетесь с написанным, не стоит ставить подпись. В таком случае требуется требование перевода документа или его разъяснения.

Также необходимо как можно как можно скорее известить о ДТП свою страховую компанию. Ее контактные данные указаны в страховом полисе. Страховщик предоставит дальнейшие инструкции по действиям после аварии.

Если права водителя нарушены, в ДТП есть пострадавшие, водитель или его близкие были госпитализированы или возникли проблемы с документами, МИД советует обращаться в посольство Украины или ближайшее консульское учреждение.

Список иностранных дипломатических учреждений Украины в Польше можно посмотреть на сайте МИД.