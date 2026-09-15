Wizz Air возвращает рейсы на Ближний Восток 15.09.2026, 00:45 — Мир В течение зимнего сезона Wizz Air планирует восстановить 12 маршрутов

Венгерский лоукостер Wizz Air постепенно возобновляет авиасообщение со странами Ближнего Востока, ранее приостановленное из-за войны в Иране и ее последствий. Часть рейсов авиакомпания уже возобновила, еще несколько направлений должны заработать в конце октября.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на данные авиакомпании.

Какие рейсы Wizz Air уже возобновил

На этой неделе Wizz Air возобновил полеты из Милана и Рима в Джиду в Саудовской Аравии, а также рейс по маршруту Будапешт — Амман в Иордании.

С 25 октября лоукостер планирует возобновить рейсы в Объединенные Арабские Эмираты:

Будапешт — Абу-Даби;

Будапешт — Дубай;

Катовице — Абу-Даби;

Бухарест — Дубай.

С 27 октября также должны возобновиться рейсы по следующим направлениям:

Будапешт — Джида;

Клуж — Абу-Даби;

Краков — Абу-Даби;

Ларнака — Абу-Даби;

София — Абу-Даби.

Сколько рейсов будет выполнять авиакомпания

В течение зимнего сезона Wizz Air планирует возобновить в целом 12 маршрутов и выполнять 49 рейсов в неделю в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Авиакомпания заявила, что по этим направлениям будет доступно около 470 тысяч мест. На старте продаж билеты стоят от 24,99 евро, приобрести их можно на сайте Wizz Air и в мобильном приложении авиакомпании.

Для украинцев часть восстановленных направлений могут быть удобными для путешествий из соседних стран — в частности, из Венгрии, Польши и Румынии.