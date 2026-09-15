Wizz Air возвращает рейсы на Ближний Восток

Венгерский лоукостер Wizz Air постепенно возобновляет авиасообщение со странами Ближнего Востока, ранее приостановленное из-за войны в Иране и ее последствий. Часть рейсов авиакомпания уже возобновила, еще несколько направлений должны заработать в конце октября.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на данные авиакомпании.
Какие рейсы Wizz Air уже возобновил
На этой неделе Wizz Air возобновил полеты из Милана и Рима в Джиду в Саудовской Аравии, а также рейс по маршруту Будапешт — Амман в Иордании.
С 25 октября лоукостер планирует возобновить рейсы в Объединенные Арабские Эмираты:
С 27 октября также должны возобновиться рейсы по следующим направлениям:
Будапешт — Джида;
Клуж — Абу-Даби;
Краков — Абу-Даби;
Ларнака — Абу-Даби;
София — Абу-Даби.
Сколько рейсов будет выполнять авиакомпания
В течение зимнего сезона Wizz Air планирует возобновить в целом 12 маршрутов и выполнять 49 рейсов в неделю в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Авиакомпания заявила, что по этим направлениям будет доступно около 470 тысяч мест. На старте продаж билеты стоят от 24,99 евро, приобрести их можно на сайте Wizz Air и в мобильном приложении авиакомпании.
Для украинцев часть восстановленных направлений могут быть удобными для путешествий из соседних стран — в частности, из Венгрии, Польши и Румынии.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Wizz Air остается верным украинскому рынку и с нетерпением ожидает возможности вернуться, как только это станет возможным. «Мы искренне надеемся на скорейшее окончание войны и на то, что сможем возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой. Чтобы это стало возможным, нам нужно заранее провести подготовительную работу, привлекая украинских специалистов и поддерживая развитие местной экономики», — заявлял авиаперевозчик.