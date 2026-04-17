Счетчик «День-Ночь» позволяет экономить на электроэнергии благодаря ночному тарифу, который вдвое ниже дневного. Чем больше электропотребление ночью, тем больше вы экономите и быстрее окупается приобретенный счетчик.
Об этом сообщил ДТЭК для finance.ua.
ДТЭК Киевские электросети провел расчеты, как можно покрыть расходы менее чем за 1,5 года.
Как работает
Счетчик «День-Ночь» — двухзонный, то есть фиксирует электропотребление отдельно днем и ночью. С 23:00 до 7:00 действует ночной тариф, что на 50% ниже дневного.
Без изменения бытовых привычек вы экономите ориентировочно 270 гривен в месяц на постоянно работающих приборах: холодильник, Wi-Fi-роутер, котел и т. д. И уже примерно через 15 месяцев с момента установки Счетчика «День-Ночь» сможете покрыть его полную стоимость.
Заказать Счетчик «День-Ночь» можно на сайте ДТЭК Киевские электросети. В стоимость комплексной услуги входит счетчик, демонтаж старого прибора, установка нового, опломбирование и программирование на тариф день/ночь.
Ранее специалисты ДТЭК Киевские электросети дали советы, как снизить риски, когда возвращается свет после экстренных или стабилизационных отключений электроэнергии, в домах случаются перепады напряжения. Это происходит из-за резкого роста нагрузки, вызванного одновременным включением большого количества электроприборов.
Как объясняют энергетики, в условиях достаточного количества электроэнергии потребление распределяется равномерно в течение суток. А во время графиков отключения потребление концентрируется в часы, когда есть свет: жильцы одновременно включают бойлеры, обогреватели, электроплиты и другую мощную технику.