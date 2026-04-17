Счетчик «День-Ночь»: сколько сэкономит денег и где его заказать — детали

Счетчик «День-Ночь» позволяет экономить на электроэнергии благодаря ночному тарифу, который вдвое ниже дневного. Чем больше электропотребление ночью, тем больше вы экономите и быстрее окупается приобретенный счетчик.
Об этом сообщил ДТЭК для finance.ua.
ДТЭК Киевские электросети провел расчеты, как можно покрыть расходы менее чем за 1,5 года.

Как работает

Счетчик «День-Ночь» — двухзонный, то есть фиксирует электропотребление отдельно днем ​​и ночью. С 23:00 до 7:00 действует ночной тариф, что на 50% ниже дневного.
Без изменения бытовых привычек вы экономите ориентировочно 270 гривен в месяц на постоянно работающих приборах: холодильник, Wi-Fi-роутер, котел и т. д. И уже примерно через 15 месяцев с момента установки Счетчика «День-Ночь» сможете покрыть его полную стоимость.
Как увеличить экономию до 400 гривен в месяц и выйти на окупаемость менее чем за год?
  • заряжайте ваши гаджеты ночью;
  • если есть бойлер, принимайте душ в 23:00 или в 6 утра, чтобы вода успела нагреться по ночному тарифу;
  • приготовьте завтрак в 6:45 перед уходом на работу;
  • пользуйтесь отложенным стартом в бытовой технике (стиральная и посудомоечная машины, мультиварка и т. п.).
Эти привычки не только помогут сэкономить средства на счетах за электроэнергию, но и снизить нагрузку на энергосистему.
Где заказать

Заказать Счетчик «День-Ночь» можно на сайте ДТЭК Киевские электросети. В стоимость комплексной услуги входит счетчик, демонтаж старого прибора, установка нового, опломбирование и программирование на тариф день/ночь.
Ранее специалисты ДТЭК Киевские электросети дали советы, как снизить риски, когда возвращается свет после экстренных или стабилизационных отключений электроэнергии, в домах случаются перепады напряжения. Это происходит из-за резкого роста нагрузки, вызванного одновременным включением большого количества электроприборов.
Как объясняют энергетики, в условиях достаточного количества электроэнергии потребление распределяется равномерно в течение суток. А во время графиков отключения потребление концентрируется в часы, когда есть свет: жильцы одновременно включают бойлеры, обогреватели, электроплиты и другую мощную технику.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия

© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
