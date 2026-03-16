0 800 307 555
Почему света стало больше — объяснение ДТЭК

Погода позволила уменьшить количество отключений света
Погода позволила уменьшить количество отключений света
В последнее время во многих регионах Украины ограничения электроснабжения применяются реже. В группе ДТЭК объяснили, что на это повлияли сразу несколько факторов.

Причины

Одной из главных причин стало потепление. Из-за отступления морозов украинцы реже пользуются электрообогревателями, поэтому нагрузка на энергосистему снижается.
Кроме того, в последнее время стало больше солнечных дней. Это позволяет солнечным электростанциям производить больше электроэнергии, что дает дополнительный ресурс для энергосистемы и помогает смягчать график ограничений.
Читайте также

Где самая сложная ситуация

В то же время ситуация остается неравномерной в разных регионах. Наибольшие проблемы фиксируют в Одесской области.
Из-за масштабных российских атак там были повреждены подстанции. Поэтому даже при наличии достаточного количества электроэнергии ее иногда сложно передать потребителям.

В ДТЭК отмечают, что энергетики уже использовали максимум возможностей для перераспределения нагрузки, а ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы восстановить инфраструктуру и улучшить ситуацию.
Отопительный сезон длится около месяца, а россия продолжает атаковать энергетические объекты. В то же время, энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение для украинцев.
Ранее мы сообщали, что в Украине не будут устанавливаться фиксированная дата завершения отопительного сезона — решение будут принимать в зависимости от температурных показателей. При этом у государства достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
