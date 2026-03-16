Электрогенерации к концу года станет больше
К следующей зиме объем генерации электроэнергии в Украине увеличится, по меньшей мере, на 1,5 ГВт, ее преимущественно направят на обеспечение потребностей критической инфраструктуры.
Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Валентина Москаленко в ходе проведения «Немецко-украинского дня».
«Точно можем сказать, что будет больше распределенной генерации. Мы уже сейчас прогнозируем, что к концу года будет установлено 1,5 ГВт новых мощностей распределенной газовой генерации», — сообщила Москаленко.
По ее словам , 80% этой генерации будет направлено для энергообеспечения критической инфраструктуры.
Также ожидается небольшое увеличение солнечной и ветровой генерации. Объем увеличения Москаленко не назвала, по гидрогенерации увеличение не ожидается.
«Точно будет немного нового „ветра“, нового „солнца“. Важно сохранить высокоманевренную генерацию. То есть, отремонтировать, что возможно, на угольных тепловых электростанциях. Главное сохранить и не потерять гидрогенерацию. По оптимистическому сценарию мы будем иметь все, что имеем сейчас, плюс 1,5 ГВт» — подчеркнула Москаленко.
Ранее говорилось, что Украина и Румыния расширяют сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры, в частности, речь идет о строительстве новых линий электропередачи между двумя странами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с Президентом Румынии Никушором Даном.
«У Украины и Румынии очень значительный потенциал экономической и инфраструктурной совместной работы. Это то, что может значительно усилить наши национальные экономики и дать экономический рост», — отметил Зеленский.
Электрогенерации к концу года станет больше
Трамп ответил, когда возобновит нефтяные санкции против рф
Ослабление санкций США в отношении нефти может принести рф $10 млрд — Зеленский
150 млн долларов ежедневно: война в Иране стала «золотой жилой» для рф
США временно разрешили покупать российскую нефть
ФЛПам расширили программу энергоподдержки и продлили прием заявок