Минэнерго продолжает координацию работы по установке новых генерирующих мощностей Сегодня 12:33 — Энергетика

Минэнерго продолжает координацию работы по установке новых генерирующих мощностей

По данным регионов, по состоянию на сегодняшний день в Украине установлено около 1,8 ГВт — распределенной газовой генерации.

Об этом пишет Минэнерго

Лидер по установке когенерационных газовых установок — Киевская область, где установлено более 219 МВт.

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Более чем по 100 МВт мощностей установлено в Черкасской (129,3 МВт), Днепропетровской (118,2 МВт), Волынской (113,6 МВт), Ивано-Франковской (108,8 МВт), Сумской (103,6 МВт) и Закарпатской (100,3 МВт).

В рамках реализации региональных планов устойчивости с марта 2026 г. введено в эксплуатацию 388,8 МВт мощностей газовой генерации. Строительные работы продолжаются на 247 установках общей мощностью 532,2 МВт.

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Кроме газовой когенерации, в Украине продолжают наращиваться мощности возобновляемой энергетики, в частности ветровой (ВЭС) и солнечной генерации (СЭС).

Только за первое полугодие 2026 г. в эксплуатацию введено 414,8 МВт ветровых электростанций (70 установок). Общие мощности установленных ВЭС на сегодня — 1,115 ГВт. Больше всего в Николаевской области (более 400 МВт) и Одесской области (более 200 МВт).

По данным НЭК «Укрэнерго», общая мощность СЭС достигает 7,3 ГВт (5,4 ГВт производители + 2,25 ГВт активные потребители). Больше всего в Днепропетровской (947 МВт), Николаевской (782 МВт) и Одесской (515 МВт).

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Параллельно с наращиванием генерирующих мощностей в Украине быстро развиваются технологии хранения энергии. За последний год совокупная мощность установок хранения энергии (УЗЭ) возросла более чем в 300 раз — до более чем 600 МВт. Это дополнительный инструмент для балансировки энергосистемы и использования энергии, производимой «зеленой» генерацией. Накапливая излишки солнечной генерации днем, УЗЭ отдают их в сеть вечером или утром в периоды пикового потребления.

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