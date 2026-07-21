НКРЭКУ начала публиковать данные о структуре производства и потребления электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) начала обнародование данных о структуре производства и потребления электроэнергии.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Новый дашборд расширяет набор открытых инструментов НКРЭКУ для анализа рынка электрической энергии и предоставляет участникам рынка, органам государственной власти, исследователям и общественности удобный доступ к актуальным данным», — говорится в сообщении.
Дашборд охватывает данные с начала функционирования новой модели рынка электроэнергии и позволяет анализировать:
динамику частиц разных типов генерации в общем производстве электроэнергии;
структуру потребления по основным категориям потребителей;
изменения в структуре энергобаланса Украины;
долгосрочные тенденции развития рынка электрической энергии.
Ознакомиться с дашбордом можно на веб-сайте НКРЭКУ в подрубрике «Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения».