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НКРЭКУ начала публиковать данные о структуре производства и потребления электроэнергии

Энергетика
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Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) начала обнародование данных о структуре производства и потребления электроэнергии.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Новый дашборд расширяет набор открытых инструментов НКРЭКУ для анализа рынка электрической энергии и предоставляет участникам рынка, органам государственной власти, исследователям и общественности удобный доступ к актуальным данным», — говорится в сообщении.
Дашборд охватывает данные с начала функционирования новой модели рынка электроэнергии и позволяет анализировать:
  • динамику частиц разных типов генерации в общем производстве электроэнергии;
  • структуру потребления по основным категориям потребителей;
  • изменения в структуре энергобаланса Украины;
  • долгосрочные тенденции развития рынка электрической энергии.
Ознакомиться с дашбордом можно на веб-сайте НКРЭКУ в подрубрике «Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения».
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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