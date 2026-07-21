НКРЭКУ начала публиковать данные о структуре производства и потребления электроэнергии Сегодня 06:30 — Энергетика

Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) начала обнародование данных о структуре производства и потребления электроэнергии.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба регулятора

«Новый дашборд расширяет набор открытых инструментов НКРЭКУ для анализа рынка электрической энергии и предоставляет участникам рынка, органам государственной власти, исследователям и общественности удобный доступ к актуальным данным», — говорится в сообщении.

Дашборд охватывает данные с начала функционирования новой модели рынка электроэнергии и позволяет анализировать:

динамику частиц разных типов генерации в общем производстве электроэнергии;

структуру потребления по основным категориям потребителей;

изменения в структуре энергобаланса Украины;

долгосрочные тенденции развития рынка электрической энергии.

Ознакомиться с дашбордом можно на веб-сайте НКРЭКУ в подрубрике «Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения».

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