Нафтогаз договорился о сотрудничестве с американской компанией о закупке СПГ и его поставках на рынки Европы

Компания Argent LNG, LLC, которая развивает проект экспортного терминала сжиженного природного газа (LNG) мощностью 25 млн тонн в год в порту Фуршон в штате Луизиана, и Группа Нафтогаз подписали Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества в сфере поставок LNG из США.
Документ предусматривает создание механизма сотрудничества в сфере закупки, транспортировки и распределения сжиженного природного газа для нужд Украины, а также рынков Центральной, Восточной и Южной Европы.
Несколько форматов поставок
Стороны планируют установить долгосрочные отношения по купле-продаже LNG на базе нескольких схем поставки:
загрузка на условиях «франко-борт» (FOB) на терминале Argent LNG в Порту Фуршон;
поставки на условиях «поставка с судна» (DES) в европейскую регазификационную инфраструктуру, а также дальнейшее распределение через сеть подземных хранилищ Нафтогаза на рынки Украины и соседних стран.
Стороны также намерены сотрудничать с финансовыми учреждениями правительства США и европейскими партнерами в сфере энергетической безопасности в соответствии с целями энергетической политики США и их союзников.
Важность диверсификации поставок
Меморандум отображает общее убеждение, что надежное энергоснабжение между странами-союзниками является основой национальной безопасности как для Украины, так и всего региона, поскольку страны Центральной, Восточной и Южной Европы стремятся диверсифицировать свои источники поставок, отходя от зависимости от одного источника и единого маршрута.
Американский LNG, поставляемый в рамках долгосрочных коммерческих отношений со странами-союзниками, играет ключевую роль в этой диверсификации.