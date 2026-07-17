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Нафтогаз договорился о сотрудничестве с американской компанией о закупке СПГ и его поставках на рынки Европы

Энергетика
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Сергей Федоренко, коммерческий директор Группы Нафтогаз, и Джонатан Басс, председатель правления Argent LNG, во время подписания Меморандума о взаимопонимании по поводу долгосрочного сотрудничества в сфере поставки LNG из США.
Сергей Федоренко, коммерческий директор Группы Нафтогаз, и Джонатан Басс, председатель правления Argent LNG, во время подписания Меморандума о взаимопонимании по поводу долгосрочного сотрудничества в сфере поставки LNG из США.
Компания Argent LNG, LLC, которая развивает проект экспортного терминала сжиженного природного газа (LNG) мощностью 25 млн тонн в год в порту Фуршон в штате Луизиана, и Группа Нафтогаз подписали Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества в сфере поставок LNG из США.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Документ предусматривает создание механизма сотрудничества в сфере закупки, транспортировки и распределения сжиженного природного газа для нужд Украины, а также рынков Центральной, Восточной и Южной Европы.

Несколько форматов поставок

Стороны планируют установить долгосрочные отношения по купле-продаже LNG на базе нескольких схем поставки:
  • загрузка на условиях «франко-борт» (FOB) на терминале Argent LNG в Порту Фуршон;
  • поставки на условиях «поставка с судна» (DES) в европейскую регазификационную инфраструктуру, а также дальнейшее распределение через сеть подземных хранилищ Нафтогаза на рынки Украины и соседних стран.
Стороны также намерены сотрудничать с финансовыми учреждениями правительства США и европейскими партнерами в сфере энергетической безопасности в соответствии с целями энергетической политики США и их союзников.

Важность диверсификации поставок

Меморандум отображает общее убеждение, что надежное энергоснабжение между странами-союзниками является основой национальной безопасности как для Украины, так и всего региона, поскольку страны Центральной, Восточной и Южной Европы стремятся диверсифицировать свои источники поставок, отходя от зависимости от одного источника и единого маршрута.
Американский LNG, поставляемый в рамках долгосрочных коммерческих отношений со странами-союзниками, играет ключевую роль в этой диверсификации.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаНафтогазГаз
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