Где купить дизельное топливо дешевле, а где самое дорогое
Рост стоимости дизеля фиксировали
- в Винницкой, Житомирской, Закарпатье, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Буковиной.
- Незначительное снижение цен произошло в Днепровской, Запорожье и Харьковской области.
Самое дешевое дизельное топливо можно приобрести на:
- Сумщине — 74,58 грн/л;
- Житомирщине — 74,70 грн/л;
- Винницкой — 74,89 грн/л;
- Запорожье — 74,95 грн/л.
- OKKO и WOG — 79,90 грн/л;
- SOCAR — 79,76 грн/л;
- «Укрнефть» — 74,90 грн/л;
- UPG — 74,15 грн/л;
- AMIC — 74,81 грн/л.
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