Где купить дизельное топливо дешевле, а где самое дорогое Сегодня 17:14 — Энергетика

Цены на топливо на АЗС на 14 июля были разнонаправленными — на бензин А95 и автогаз почти во всех областях были стабильными, тогда как бензин А95+ и дизельное топливо подорожали.

Сегодня средняя цена ДТ на АЗС Украины составляет 76,11 грн/л (+0,09 грн/л), бензина А95 — 74,62 грн/л, бензина А95+ — 78,72 грн/л, автогаза — 40,00 грн/л.

Об этом пишет Kurkul.com со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95.

Рост стоимости дизеля фиксировали

в Винницкой, Житомирской, Закарпатье, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Буковиной.

Незначительное снижение цен произошло в Днепровской, Запорожье и Харьковской области.

Самое дешевое дизельное топливо можно приобрести на:

Сумщине — 74,58 грн/л;

Житомирщине — 74,70 грн/л;

Винницкой — 74,89 грн/л;

Запорожье — 74,95 грн/л.

Цены дизельного топлива на популярных АЗС:

OKKO и WOG — 79,90 грн/л;

SOCAR — 79,76 грн/л;

«Укрнефть» — 74,90 грн/л;

UPG — 74,15 грн/л;

AMIC — 74,81 грн/л.

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