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Горючее под прицелом. Что будет с бензином и ценами из-за российских налетов?

Энергетика
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Горючее под прицелом. Что будет с бензином и ценами из-за российских налетов?
Горючее под прицелом. Что будет с бензином и ценами из-за российских налетов?
Бензин уцелеет под российскими атаками, но какой будет цена на топливо из-за вражеских шахедов?
Мы поговорили с топливным экспертом Дмитрием Лёушкиным, топливным экспертом, основателем группы компаний Prime о будущем заправок, бензине и другом топливе, и его ответы могут напугать. Что прогнозирует специалист, рассказываем далее.
Первое, что всех волнует, будет ли вообще горючее в стране. И тут эксперт сразу успокаивает: главная проблема топливного рынка не в том, что бензин может исчезнуть из колонок. Проблема в том, как довезти его до людей.
«Дефицит не грозит, это не касается поставок, это касается распространения. Поэтому у нас будет проблема, как довезти горючее до потребителя, как его продать, но это не значит, что его не будет. Оно будет, оно есть и оно должно быть, но там будет вопрос с распространением» — говорит он.
То есть горючее никуда не денется. Но добраться до него можно будет по-разному — возможно даже не через привычную заправку.
Но один эксперт прогнозирует: четко — интенсивность ударов будет нарастать. И уже через месяц-два привычная картина — приехал, заправился за пять минут, уехал — может остаться в прошлом. Появятся очереди, запись, возможно даже чат-боты для заказа горючего.
Остро это уже ощущают ближе к фронту. Дмитрий приводит конкретный пример — Никополь, где привычных заправок практически не осталось, и люди выживают за счет соседской взаимопомощи.
Итак, обо всем подробно смотрите в нашем видео ниже.
По материалам:
Finance.ua
Горючее
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