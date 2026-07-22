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Цены на горючее в Украине побили исторические максимумы

Энергетика
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Цены на горючее в Украине побили исторические максимумы
Цены на горючее в Украине побили исторические максимумы
Цены на бензин в Украине обновили исторические максимумы. Это касается всех трех основных марок бензина — А-92, А-95 и А-95 премиум, свидетельствуют данные портала Минфин .
За два дня марки А-95 и А-95 премиум прибавили 2,5 грн, а А-92 — подорожал на 3,9 грн. Дизель не обновил максимум, но прибавил в цене 4 грн.
С понедельника на вторник больше всего подорожал бензин марки А-92 — на 1,96 гривны, или на 2,7%. Сейчас литр данного вида горючего стоит в среднем 73,42 гривны.
Не так сильно, но тоже прибавили в стоимости бензин А-95 — на 0,72 гривны (+0,9%), до 77,29 грн/л и бензин А-95 премиум — на 0,61 гривны (+0,8%), до 81,34 грн/л.
А вот дизельное топливо второй день подряд показывает значительный рост. Оно подорожало на 1,36 грн (+1,7%), до 80,16 грн за литр. Автомобильный газ практически не изменился в цене — сейчас его среднее значение составляет 40,05 грн/литр. Это плюс 3 копейки, или всего 0,075%.
По материалам:
Finance.ua
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