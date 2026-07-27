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В Минобороны назвали стоимость вооружения, которое Украина получила через PURL за год

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Перехватчик PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE)
Перехватчик PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE)
За год к инициативе PURL присоединились 29 стран, их общий объем взносов для поставок критического вооружения для Украины составил $6,7 миллиарда.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что такое PURL

PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — инициатива США и НАТО, позволяющая странам-членам и партнерам Альянса финансировать поставки Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства.
Механизм, стартовавший в июле 2025 года, работает на основе приоритетного списка потребностей, определенного Украиной и согласованного с США и НАТО. Речь идет о вооружении, которое критически нужно фронту и не всегда можно быстро заменить европейскими аналогами.
Prioritized Ukraine Requirements List — инициатива США и НАТО
Prioritized Ukraine Requirements List — инициатива США и НАТО, mod.gov.ua
Сегодня около 95% перехватчиков для Patriot, таких как PAC-3 Украина получает именно через механизм PURL.
95% перехватчиков для Patriot Украина получает именно через механизм PURL
95% перехватчиков для Patriot Украина получает именно через механизм PURL, mod.gov.ua

Взносы партнеров

За 2025−2026 годы наибольшие взносы в рамках PURL внесли:
  • Норвегия — $1,36 млрд;
  • Нидерланды — $1,163 млрд;
  • Германия — $900 млн;
  • Канада — $834 млн;
  • Швеция — $546 млн.
Общий объем вкладов в рамках инициативы составил $6,7 млрд.

Как работает механизм PURL

Украина определяет критические потребности Сил обороны — в частности, системы противовоздушной обороны, ракеты-перехватчики, артиллерийские боеприпасы и другие стратегические компоненты.
Далее Украина, США и НАТО согласовывают пакеты американского вооружения стоимостью примерно в $500 млн каждый.
После этого страны-члены и партнеры НАТО вносят вклад в общий пакет. США используют эти средства для поставки Украине необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов.
Общий объем вкладов в рамках инициативы составил $6,7 млрд.
Общий объем вкладов в рамках инициативы составил $6,7 млрд., mod.gov.ua
ПВО остается одним из главных оборонных приоритетов Украины. россия наращивает удары баллистическими ракетами по украинским городам и критической инфраструктуре. Для противодействия этой угрозе Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot.
Именно PURL стал ключевым каналом обеспечения Украины подобными перехватчиками. Около 95% ракет для Patriot Украина получает именно через механизм закупки европейскими странами американского вооружения в пределах PURL.
Для стабильного снабжения критически важного вооружения Украине необходимо обеспечить регулярные взносы от партнеров. Это позволит системно закрывать потребности сил обороны, в частности в ракетах для ПВО, артиллерийских боеприпасах и других номенклатурах, которые имеют прямое влияние на ситуацию на поле боя.
По материалам:
Finance.ua
Миноборони
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