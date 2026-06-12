WhatsApp прекратит работать на некоторых старых iPhone без обновления

Некоторым старым моделям iPhone с 30 ноября 2026 года потребуется обновление системы, чтобы продолжить работу с WhatsApp. Meta повышает минимальные требования приложения — теперь оно будет поддерживать только iOS 15.5 и более новые версии вместо iOS 15.1.
Какие модели подпадают под обновление
Под обновления подпадают iPhone 6s, 6s Plus, первое поколение iPhone SE, а также iPhone 7 и 7 Plus. Для этих устройств последней доступной версией является iOS 15.8.8, поэтому пользователям нужно только обновить систему до максимальной версии, чтобы и дальше пользоваться мессенджером.
При этом ни одна из моделей полностью не отключается — все устройства, поддерживающие iOS 15.1, смогут перейти на iOS 15.5 и останутся совместимыми. Для этого достаточно обновить телефон в настройках системы.