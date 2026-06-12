WhatsApp прекратит работать на некоторых старых iPhone без обновления Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Meta повышает минимальные требования к приложению

Некоторым старым моделям iPhone с 30 ноября 2026 года потребуется обновление системы, чтобы продолжить работу с WhatsApp. Meta повышает минимальные требования приложения — теперь оно будет поддерживать только iOS 15.5 и более новые версии вместо iOS 15.1.

Какие модели подпадают под обновление

Под обновления подпадают iPhone 6s, 6s Plus, первое поколение iPhone SE, а также iPhone 7 и 7 Plus. Для этих устройств последней доступной версией является iOS 15.8.8, поэтому пользователям нужно только обновить систему до максимальной версии, чтобы и дальше пользоваться мессенджером.

При этом ни одна из моделей полностью не отключается — все устройства, поддерживающие iOS 15.1, смогут перейти на iOS 15.5 и останутся совместимыми. Для этого достаточно обновить телефон в настройках системы.

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В прошлом году требования WhatsApp были более жесткими: тогда поддержку потеряли iPhone 5s, 6 и 6 Plus, которые не могли обновиться до нужной версии iOS.

Meta объясняют, что регулярно просматривают список поддерживаемых систем и постепенно отказываются от устаревших версий, у которых мало пользователей или которые не получают обновлений безопасности.

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