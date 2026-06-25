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Наконец-то как у WhatsApp: у Google Messages появится долгожданная базовая функция

Технологии&Авто
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Сейчас масштабное улучшение интерфейса и функционала находится на стадии разработки и тестирования
Сейчас масштабное улучшение интерфейса и функционала находится на стадии разработки и тестирования
Google Messages постоянно развивается как один из лучших мессенджеров RCS, но до сих пор не хватает некоторых базовых опций. Конкурирующие платформы, такие как WhatsApp, предлагают эти возможности годами. Теперь разработчики наконец-то исправят один из древнейших недостатков, внедряя функцию, отсутствие которой до сих пор удивляло пользователей.
Об этом пишет androidauthority.com.
На сегодняшний день Google Messages не позволяет пересылать несколько сообщений или медиафайлов одновременно. Если вы выберете несколько изображений, приложение предложит только удалить или загрузить их. Текстовые сообщения вообще невозможно выделить массово — каждое приходится копировать или пересылать отдельно, что создает значительные неудобства.

Что изменится

Google решил избавиться от этого ограничения. В коде последней бета-версии мессенджера удалось обнаружить и активировать новые инструменты. Обновление позволяет выбирать несколько различных элементов в чате одновременно, существенно упрощая взаимодействие с контентом.
После активации функции и выделения сообщений в правом верхнем углу появляется три точки с опцией «Переслать». Нажатие на нее открывает список контактов. При этом внизу экрана появляется удобный предварительный просмотр всех выбранных текстов или фотографий, чего раньше не было.
Наконец-то как у WhatsApp: у Google Messages появится долгожданная базовая функция
В настоящее время масштабное улучшение интерфейса и функционала находится в стадии разработки и тестирования. Пользователям придется подождать, пока нововведение появится в стабильной версии программы.
По материалам:
iTechua
GoogleТехнологии
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