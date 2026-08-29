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Signal добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких мобильных устройствах

Технологии&Авто
29
Signal
Signal
Компания Signal Messenger LLC расширила поддержку нескольких устройств в мессенджере Signal для пользователей iOS и Android.
Об этом сообщает dpa.

Как это работает

В частности, пользователи Android теперь могут подключать к своему аккаунту планшет или второй смартфон. Пользователи Apple смогут подключить второй iPhone, в то время как поддержка подключения iPad была доступна ранее.
Для подключения дополнительных устройств необходима версия Signal 8.20 для Android или 8.22 для iOS.
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После подключения нового устройства пользователи могут начать с пустой истории чатов или перенести на него историю за последние 45 дней в локально зашифрованном виде. Перенос включает также медиафайлы, в том числе фотографии и видео.
Пошаговые инструкции по подключению дополнительных устройств Signal опубликовал на своих страницах поддержки.
Разработчики отмечают, что на планшетах Android все еще могут возникать отдельные сбои, в частности в настройках, работе камеры и поддержке комбинаций клавиш. По их словам, исправления ошибок еще готовятся.
По материалам:
Укрінформ
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