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Volkswagen показал новый пикап Tukan, который заменит Saveiro (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen представил пикап Tukan
Volkswagen представил пикап Tukan
Volkswagen представил в Бразилии совершенно новый Tukan без камуфляжа. Разработанный для замены долго выпускавшегося Saveiro новый пикап впервые был показан публике на фестивале Barretos Rodeo в штате Сан-Паулу в Бразилии, в вариантах с одинарной и двойной кабиной. Начало продаж запланировано на начало 2027 года.
Об этом пишет Motor1.com.
Более крупный и современный, чем Saveiro, Tukan будет производиться в Сан-Жозе-дус-Пиньяйше в Бразилии и, прежде всего, будет конкурировать с Fiat Strada.
VW пока не опубликовал данные о размерах, грузоподъемности или комплектации. Тем не менее, две конфигурации кабины предполагают наличие как рабочих версий, так и более оснащенных моделей, предназначенных для семейного использования.
Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Хотя поначалу ожидалось, что он станет прямым конкурентом Fiat Toro, Volkswagen Tukan будет ближе по размерам к Chevy Montana.
Его задача — занять нишу между компактными и среднеразмерными пикапами, одновременно обслуживая коммерческих покупателей, которых традиционно охватываеет Saveiro.
Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Кузов с однорядной кабиной будет конкурировать с более доступными версиями Fiat Strada, предлагая больше кузов и больше упор на перевозку грузов.
Модель с двухрядной кабиной, между тем, как ожидается, будет предлагать турбированные, автоматические и более оснащенные конфигурации, расширяя привлекательность VW среди покупателей, которые также используют свой пикап как личный автомобиль.
Дизайн соответствует визуальной идентичности последних моделей VW. Спереди узкие фары соединены горизонтальной полосой, а бамперы имеют выразительные формы и элементы, подчеркивающие ширину кузова.
Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Сзади задние фонари имеют световую подсветку в форме буквы «E» и соединены перекладиной, проходящей по всей ширине задней двери.
VW пока держит технические характеристики в тайне, но ожидается, что Tukan будет предлагать разные силовые агрегаты в зависимости от версии.
Предполагается, что базовые комплектации сохранят знакомый атмосферный двигатель 1.6 MSI с механической коробкой передач — простое и доступное сочетание, ориентированное на корпоративных покупателей и мелких производителей.
Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Версии среднего уровня могут получить двигатель 1.0 TSI flex-fuel, в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач или даже иметь новую восьмиступенчатую коробку передач, недавно представленную в T-Cross.
Ожидается, что на вершине модельного ряда пикап дебютирует в Бразилии с новым двигателем 1.5 TSI Evo2 с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, технологией, которая впоследствии может быть распространена на другие модели марки, выпускаемые на местном заводе.
Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Архитектура будет основана на платформе MQB, которая уже используется в Polo, Nivus, Tera и T-Cross.
Однако сзади инженеры выбрали цельный мост с рессорами — распространенная конструкция для грузовых автомобилей, используемая также конкурирующим Fiat Strada.
Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Такая компоновка должна обеспечить больше грузоподъемность и долговечность в коммерческом использовании.
Появление Tukan также ознаменует конец Saveiro.
Ожидается, что производство завершится в последнем квартале 2026 года, освободив место в модельном ряду для нового пикапа.
По материалам:
УНН
Авто
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