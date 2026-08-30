Volkswagen показал новый пикап Tukan, который заменит Saveiro (фото) Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Volkswagen представил пикап Tukan

Volkswagen представил в Бразилии совершенно новый Tukan без камуфляжа. Разработанный для замены долго выпускавшегося Saveiro новый пикап впервые был показан публике на фестивале Barretos Rodeo в штате Сан-Паулу в Бразилии, в вариантах с одинарной и двойной кабиной. Начало продаж запланировано на начало 2027 года.

Об этом пишет Motor1.com.

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Более крупный и современный, чем Saveiro, Tukan будет производиться в Сан-Жозе-дус-Пиньяйше в Бразилии и, прежде всего, будет конкурировать с Fiat Strada.

VW пока не опубликовал данные о размерах, грузоподъемности или комплектации. Тем не менее, две конфигурации кабины предполагают наличие как рабочих версий, так и более оснащенных моделей, предназначенных для семейного использования.

Volkswagen Tukan

Хотя поначалу ожидалось, что он станет прямым конкурентом Fiat Toro, Volkswagen Tukan будет ближе по размерам к Chevy Montana.

Его задача — занять нишу между компактными и среднеразмерными пикапами, одновременно обслуживая коммерческих покупателей, которых традиционно охватываеет Saveiro.

Volkswagen Tukan

Кузов с однорядной кабиной будет конкурировать с более доступными версиями Fiat Strada, предлагая больше кузов и больше упор на перевозку грузов.

Модель с двухрядной кабиной, между тем, как ожидается, будет предлагать турбированные, автоматические и более оснащенные конфигурации, расширяя привлекательность VW среди покупателей, которые также используют свой пикап как личный автомобиль.

Дизайн соответствует визуальной идентичности последних моделей VW. Спереди узкие фары соединены горизонтальной полосой, а бамперы имеют выразительные формы и элементы, подчеркивающие ширину кузова.

Volkswagen Tukan

Сзади задние фонари имеют световую подсветку в форме буквы «E» и соединены перекладиной, проходящей по всей ширине задней двери.

VW пока держит технические характеристики в тайне, но ожидается, что Tukan будет предлагать разные силовые агрегаты в зависимости от версии.

Предполагается, что базовые комплектации сохранят знакомый атмосферный двигатель 1.6 MSI с механической коробкой передач — простое и доступное сочетание, ориентированное на корпоративных покупателей и мелких производителей.

Volkswagen Tukan

Версии среднего уровня могут получить двигатель 1.0 TSI flex-fuel, в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач или даже иметь новую восьмиступенчатую коробку передач, недавно представленную в T-Cross.

Ожидается, что на вершине модельного ряда пикап дебютирует в Бразилии с новым двигателем 1.5 TSI Evo2 с 48-вольтовой системой мягкого гибрида, технологией, которая впоследствии может быть распространена на другие модели марки, выпускаемые на местном заводе.

Volkswagen Tukan

Архитектура будет основана на платформе MQB, которая уже используется в Polo, Nivus, Tera и T-Cross.

Однако сзади инженеры выбрали цельный мост с рессорами — распространенная конструкция для грузовых автомобилей, используемая также конкурирующим Fiat Strada.

Volkswagen Tukan

Такая компоновка должна обеспечить больше грузоподъемность и долговечность в коммерческом использовании.

Появление Tukan также ознаменует конец Saveiro.

Ожидается, что производство завершится в последнем квартале 2026 года, освободив место в модельном ряду для нового пикапа.

УНН По материалам:

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