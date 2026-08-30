Как быстрее охладить салон автомобиля во время жары Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Мужчина за рулем в своей машине

Летом высокие температуры могут превратить салон автомобиля в настоящую печку. Однако прежде чем включить кондиционер, водителям следует воспользоваться простым приемом, который известен как «правило 4−20», чтобы быстрее снизить температуру в салоне.

Об этом пишет Liber Tatea.

«Правило 4−20»: как охладить авто в жару

Метод состоит в том, чтобы открыть все четыре окна и проехать на автомобиле около 20 секунд. После этого окна закрываются и можно включать кондиционер.

«Таким образом, горячий воздух быстрее выводится, и системе кондиционирования не приходится бороться с перегретым салоном», — объясняют специалисты компании Hoover Street Auto.

В то же время, эффективность зависит от модели автомобиля. Эксперты говорят, что такой метод позволяет охладить салон «вдвое быстрее». Также первоначальное удаление горячего воздуха способствует снижению расхода топлива.

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В частности, в Министерстве энергетики США говорят, что использование кондиционера в условиях экстремально высоких температур может увеличить расход топлива в обычных автомобилях более чем на 25%, особенно во время коротких поездок.

«Итак, в следующий раз, когда вы будете садиться в автомобиль, который простоял на солнце несколько часов, не включайте кондиционер сразу на полную мощность. Сначала нужно открыть все окна, проехать 20 секунд, а затем закрыть их и включить кондиционер. Этот простой способ поможет быстрее достичь комфортной температуры в салоне.

УНІАН По материалам:

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