«Укрзалізниця» запускає фінансові стимули для заохочення молоді розпочинати кар’єру на залізниці Сьогодні 13:12 Форма працівника "Укрзалізниці"

«Укрзалізниця» запроваджує фінансові програми для студентів і випускників, щоб залучити молодих фахівців на роботу. Учасники зможуть отримувати щомісячні стипендії під час навчання або разові виплати до 78 тисяч гривень після працевлаштування.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Хто може отримати корпоративну стипендію

Отримати корпоративну стипендію можуть студенти випускних курсів коледжів, закладів професійно-технічної та вищої освіти, які навчаються на денній формі.

Стипендії виплачуватимуть протягом шести місяців — із січня до червня. Розмір виплати становить 50% мінімальної заробітної плати, тобто наразі близько 4 тисяч гривень на місяць.

Податися на стипендію можуть студенти, які:

мають середній бал не нижче 4,5 або 85 балів;

не мають академічної заборгованості;

мають досвід практики, стажування чи участі в проєктах «Укрзалізниці».

Для участі студенти мають пройти конкурсний відбір і укласти угоду. Після закінчення навчання випускники повинні працевлаштуватися в «Укрзалізницю» протягом шести місяців і працювати там щонайменше пів року.

Які бонуси передбачені для випускників

Окрему програму «Стартовий бонус» запускають для тих, хто вже завершив навчання та готовий розпочати роботу.

Випускники, які приходять на визначені дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, можуть отримати до 78 000 грн додаткової виплати.

Гроші виплачуватимуть у два етапи:

30 000 грн — після перших 3 місяців роботи;

48 000 грн — після 9 місяців роботи.