0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» запускає фінансові стимули для заохочення молоді розпочинати кар’єру на залізниці

94
Форма працівника "Укрзалізниці"
Форма працівника "Укрзалізниці"
«Укрзалізниця» запроваджує фінансові програми для студентів і випускників, щоб залучити молодих фахівців на роботу. Учасники зможуть отримувати щомісячні стипендії під час навчання або разові виплати до 78 тисяч гривень після працевлаштування.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Хто може отримати корпоративну стипендію

Отримати корпоративну стипендію можуть студенти випускних курсів коледжів, закладів професійно-технічної та вищої освіти, які навчаються на денній формі.
Стипендії виплачуватимуть протягом шести місяців — із січня до червня. Розмір виплати становить 50% мінімальної заробітної плати, тобто наразі близько 4 тисяч гривень на місяць.
Податися на стипендію можуть студенти, які:
  • мають середній бал не нижче 4,5 або 85 балів;
  • не мають академічної заборгованості;
  • мають досвід практики, стажування чи участі в проєктах «Укрзалізниці».
Для участі студенти мають пройти конкурсний відбір і укласти угоду. Після закінчення навчання випускники повинні працевлаштуватися в «Укрзалізницю» протягом шести місяців і працювати там щонайменше пів року.

Які бонуси передбачені для випускників

Окрему програму «Стартовий бонус» запускають для тих, хто вже завершив навчання та готовий розпочати роботу.
Випускники, які приходять на визначені дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, можуть отримати до 78 000 грн додаткової виплати.
Гроші виплачуватимуть у два етапи:
  • 30 000 грн — після перших 3 місяців роботи;
  • 48 000 грн — після 9 місяців роботи.
Також молодіжне ком’юніті «Укрзалізниці» PRO планує проводити для нових співробітників хакатони та стажування, зокрема й закордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяСтуденти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems