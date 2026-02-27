Память подорожала: RAM уже занимает 35% себестоимости
Из-за глобального дефицита памяти доля оперативной памяти в себестоимости компьютеров HP выросла почти вдвое — с 15−18% до около 35%. Компания прогнозирует дальнейший рост расходов и предупреждает о давлении на спрос из-за повышения цен на ПК в 2026 финансовом году.
Об этом пишет ARStechnica.
Финансовый директор HP Inc. Карен Паркхилл во время отчета за первый квартал 2026 года финансового года заявила, что доля RAM в структуре затрат на производство ПК компании резко возросла. Если в четвертом квартале 2025 финансового года она составляла примерно 15−18%, то теперь она достигает около 35% и будет оставаться на этом уровне до конца года.
Как дефицит памяти влияет на цены и конфигурации ПК HP
По словам Паркхилл, расходы на память выросли примерно на 100%, и компания ожидает дальнейшего повышения цен в течение финансового года. Наиболее сильное влияние дефицита RAM на финансовые показатели HP прогнозируется во второй половине года.
Временный генеральный директор и член совета директоров Брюс Бруссард уточнил, что рост расходов обусловлен прежде всего удорожанием DRAM и NAND. По его словам, нестабильность на рынке памяти сохранится в течение всего 2026 финансового года и, вероятно, будет продолжаться и в 2027 году.
Компания также предупредила о спаде общего адресного рынка для подразделения Personal Systems в текущем календарном году на двузначные проценты. Более высокие цены уже негативно влияют на спрос.
Чтобы сохранить прибыльность, HP повышает цены на ПК. В то же время, компания, как и другие производители, пытается стимулировать спрос на модели с меньшим объемом оперативной памяти, чтобы не исчерпать ограниченные и дорогие запасы. Аналитики ранее предупреждали о возможном росте цен на ПК в пределах 15−20% и уменьшении объемов RAM в конфигурациях начального и среднего уровня.
Президент подразделения Personal Systems Кетан Патель отметил, что компания использует более широкий портфель решений с разными типами чипов, чтобы лучше балансировать спрос и предложение. Также HP выпускает более доступные модели с меньшим количеством функций и более низкими характеристиками памяти.
Несмотря на вызовы, подразделение Personal Systems показало рост выручки на 11% в годовом измерении — до 10,3 млрд долларов за квартал. Продажи потребительских ПК в штуках выросли на 14% год к году, а корпоративных — на 11%. Таким образом, дефицит памяти не только меняет структуру расхода производителей, но и влияет на характеристики устройств и цены, которые видят конечные покупатели.
