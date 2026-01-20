Первое обновление Windows 11 в 2026 году вызвало проблемы
Первое обновление безопасности для Windows 11 в 2026 году оказалось проблемным. После релиза патча от 13 января часть пользователей столкнулись с ошибками, из-за которых компьютеры не могли корректно выключаться или переходить в спящий режим.
Microsoft уже выпустила внеплановую поправку.
По данным Microsoft, проблемы возникли после установки январского обновления безопасности. Уже 17 января компания была вынуждена выпустить экстренный патч out-of-band, чтобы устранить критические сбои, вызванные предыдущим обновлением.
Среди выявленных проблем:
- сбои подключения и аутентификации в приложениях для удаленного доступа, включая Remote Desktop;
- невозможность корректно выключить компьютер или перевести его в режим гибернации на системах с включенной функцией Secure Launch.
Проблемы с удаленным доступом коснулись нескольких платформ, в том числе Windows 11 версии 25H2, Windows 10 версии 22H2 с расширенной поддержкой, а также Windows Server 2025. В то же время сбой с отключением и гибернацией касается только Windows 11 версии 23H2 и только устройств.
Это уже не первый случай за последнее время, когда Microsoft приходится выпускать внеплановые обновления для устранения серьезных ошибок в Windows. Ранее такие out-of-band-патчи были скорее исключением, однако в последние годы они появляются все чаще.
Microsoft рекомендует пользователям, которые столкнулись с этими проблемами, поскорее установить экстренное обновление.
