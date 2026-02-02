«Киевстар» продает часть акций компании на бирже
Группа «Киевстар» (Kyivstar Group) объявила о вторичном публичном размещении акций (SPO) в объеме 12,5 млн акций по цене $10,5 за одну акцию. Продавцами в рамках сделки выступают мажоритарный акционер VEON, а также ряд других акционеров.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение компании.
В сообщении компании отмечается, что в рамках предложения акционеры-продавцы предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 1,875 млн дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения, за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. В случае реализации опциона, общий объем SPO может вырасти до 14,375 млн акций на сумму $150,9 млн.
Читайте также
Завершение предложения ожидается 2 февраля 2026 года.
Ко-букраннерами и представителями андеррайтеров выступают Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild&Co. Соменеджерами сделки являются Benchmark, которую в прошлом году приобрела StoneX, и Northland Capital Markets.
В компании подчеркивают, что сам эмитент не продает акции в рамках этого SPO.
Реакция рынка на объявление
После уведомления о проведении вторичного размещения акции Kyivstar Group снизились в цене на бирже Nasdaq. В пятницу котировки упали на 6,6% до $11,255 за акцию. В течение торговой сессии цена опускалась до $10,81.
Листинг на Nasdaq и структура собственности
Как сообщалось ранее, акции Kyivstar Group, которой принадлежит крупнейший украинский оператор связи Киевстар, начали котироваться на Nasdaq в середине августа 2025 года после завершения соглашения со SPAC-компанией Cohen Circle. В первый день торгов под тикером KYIV курс акций снизился на 7,4% до $11,52, что соответствовало рыночной капитализации в $2,437 млрд.
В результате слияния VEON получил 206,94 млн акций Kyivstar Group, что составляет 89,6% уставного капитала компании.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Поделиться новостью
Также по теме
«Киевстар» продает часть акций компании на бирже
«Гулливер» в Киеве с 1 февраля возобновил работу: что там будет
Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка через «Дію»
Apple установила рекорд продаж iPhone
Топ налогоплательщиков среди банков Украины за 2025 год
Apple купила израильский ИИ-стартап за $1,6 млрд