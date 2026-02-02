«Киевстар» продает часть акций компании на бирже Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

"Киевстар" проводит SPO на $131,3 млн с возможностью увеличения до $150,9 млн.

Группа «Киевстар» (Kyivstar Group) объявила о вторичном публичном размещении акций (SPO) в объеме 12,5 млн акций по цене $10,5 за одну акцию. Продавцами в рамках сделки выступают мажоритарный акционер VEON, а также ряд других акционеров.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение компании.

В сообщении компании отмечается, что в рамках предложения акционеры-продавцы предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на приобретение до 1,875 млн дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения, за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. В случае реализации опциона, общий объем SPO может вырасти до 14,375 млн акций на сумму $150,9 млн.

Завершение предложения ожидается 2 февраля 2026 года.

Ко-букраннерами и представителями андеррайтеров выступают Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild&Co. Соменеджерами сделки являются Benchmark, которую в прошлом году приобрела StoneX, и Northland Capital Markets.

В компании подчеркивают, что сам эмитент не продает акции в рамках этого SPO.

Реакция рынка на объявление

После уведомления о проведении вторичного размещения акции Kyivstar Group снизились в цене на бирже Nasdaq. В пятницу котировки упали на 6,6% до $11,255 за акцию. В течение торговой сессии цена опускалась до $10,81.

Листинг на Nasdaq и структура собственности

Как сообщалось ранее, акции Kyivstar Group, которой принадлежит крупнейший украинский оператор связи Киевстар, начали котироваться на Nasdaq в середине августа 2025 года после завершения соглашения со SPAC-компанией Cohen Circle. В первый день торгов под тикером KYIV курс акций снизился на 7,4% до $11,52, что соответствовало рыночной капитализации в $2,437 млрд.

В результате слияния VEON получил 206,94 млн акций Kyivstar Group, что составляет 89,6% уставного капитала компании.

