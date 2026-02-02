Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка через «Дію» Сегодня 10:04 — Фондовый рынок

Правительство разрабатывает механизм частичной продажи акций ПриватБанка физическим лицам.

Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка за 18 млрд грн в рамках первого в Украине так называемого «народного IPO», к участию в котором смогут подключиться инвесторы-физлица.

Об этом говорится в презентации, подготовленной в Кабинете Министров, имеющейся в распоряжении Mind.

Первое «народное IPO» ПриватБанка

В документе говорится, что продажа доли ПриватБанка должна позволить государству вернуть часть средств, потраченных на докапитализацию банка в 2016 году во время национализации, а также оценить спрос на банковские активы со стороны частных инвесторов в условиях войны.

Инициатива рассматривается как пилотный проект, который может дать старт приватизации государственных банков.

Основные условия IPO ПриватБанка

Согласно презентации, стартовая цена акций составит 300 грн за штуку. Уставный капитал ПриватБанка сформирован из 736 млн. простых акций (по состоянию на 31 декабря 2025 года).

Таким образом, государство планирует продать 51,5 млн. акций, что соответствует 7% от общей эмиссии, на общую сумму 18 млрд грн.

Как будет проходить продажа акций

Продажа акций будет проходить в формате аукциона через приложение «Дія». Участие смогут принимать исключительно граждане Украины. Продолжительность аукциона — один месяц, при этом один человек сможет подать только одну заявку.

Для участия физическое лицо должно внести средства на специальный счет, открытый в одном из госбанков:

Укргазбанк;

Сенс Банк;

Укрэксимбанк.

Максимальная сумма взноса — до 400 тыс. грн, что позволяет приобрести не более 1333 акций по стартовой цене.

Приобретенные акции будут зачисляться на счета в ценных бумагах, автоматически открываться в одном из государственных банков. В дальнейшем акции можно будет покупать или продавать на украинских фондовых биржах.

Дивидендная доходность акций ПриватБанка

В презентации говорится, что инвестиции в акции банка рассматриваются как потенциально доходные. По оценке, каждая акция ежегодно генерирует около 40 грн дивидендов, что соответствует годовой доходности около 10%. Ожидаемая дивидендная доходность в 2025 году — 12,4%.

Общая сумма дивидендов, выплаченных в 2019—2025 годах, составила 138 млрд грн. Дивиденды на одну акцию:

2019 год — 15,7 грн;

2020 год — 33,2 грн;

2021 год — 26,4 грн;

2022 год — 38,1 грн;

2023 год — 32,8 грн;

2024 год — 41,1 грн;

2025 год — 43,6 грн.

Значение IPO для приватизации госбанков

Продажа 7% акций ПриватБанка может стать первым шагом в приватизации государственных банков. Намерение уменьшить долю государства в банковском секторе неоднократно декларировали Кабмин, Минфин и НБУ еще в 2020—2021 годах.

После начала полномасштабной войны эти процессы были приостановлены. Только в конце 2025 года правительство приняло решение о подготовке к продаже пакетов акций Укргазбанка и Сенс Банка, однако конкретные сроки приватизации пока не определены.

IPO ПриватБанка должен показать, кто и по какой цене готов инвестировать в банковские активы в условиях войны, а также служит сигналом для международных партнеров, в частности МВФ и IFC, выступающих за сокращение государственного присутствия в банковском секторе.

Поступления 18 млрд грн от IPO существенно превышают запланированные доходы от отдельных налоговых новаций и значительно больше ожидаемых поступлений от приватизации госимущества в 2026 году, которые оцениваются в 2 млрд грн.

