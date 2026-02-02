Укрпочта представила новый логотип и айдентику (фото) Сегодня 18:30

В понедельник, 2 февраля, в день своего 32-летия, Укрпочта представила обновленный бренд. Над новой визуальной айдентикой работала украинская команда Spiilka Design Büro, разработавшая новый визуальный язык национального почтового оператора.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый символ и визуальный язык

В пределах ребрендинга символ присутствия на карте («пин») уступил место почтовому рожку в форме буквы «У». По замыслу авторов, это простой и содержательный знак, понятный и близкий украинцам.

Дизайнеры также вернули сочетание синего и желтого цвета и создали новые шрифты, вдохновленные украинской почтовой эстетикой. В классическом почтовом рожке они увидели букву «У» — первую букву слова «Украина».

Новая брендированная типографика базируется на эстетике украинских почтовых марок разных исторических периодов со времен УНР до восстановления независимости Украины. В шрифтах прослеживаются мотивы «шагивок» УНР, выпусков эпохи Гетманата Павла Скоропадского и марок, созданных по эскизам Георгия Нарбута.

Масштабирование бренда

Обновленный бренд будет постепенно появляться в цифровых и физических каналах: в приложении Укрпочты, на почтоматах, новых автомобилях и форме работников.

Старый бренд будет оставаться на имеющихся вывесках и рекламных носителях во избежание дополнительных затрат на полную замену айдентики, уточнили в компании.

В Укрпочте отмечают, что ребрендинг 2026 года стал завершением масштабной внутренней трансформации. За последние годы компания полностью автоматизировала сортировочные линии, что позволило достичь 95−98% своевременной доставки. Запустила обновленное приложение «Укрпочта 2.0», в котором оформление отправлений и трекинг занимают считаные секунды. Компания также масштабирует сеть собственных почтоматов для получения посылок 24/7 рядом с домом и обновляет автопарк, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

