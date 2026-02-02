Трамп рекордно обвалил цену на нефть
Цены на нефть упали более чем на 4% в понедельник.
Об этом пишет reuters.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «ведет серьезные переговоры» с Вашингтоном, сигнализируя о деэскалации напряженности с членом ОПЕК, в то же время укрепление доллара также повлияло на цены.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,34 доллара, или 4,8%, до 65,98 доллара за баррель в 11:13 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 3,37 доллара, или 5,2%, до 61,84 доллара за баррель.
Цены на сорта нефти Brent и WTI упали после самого большого месячного роста с 2022 года в январе, поскольку риски военного удара по Ирану снизились после комментариев Трампа в выходные дни. Цены на нефть Brent в январе выросли на 16%, в то время как на нефть WTI — на 13%.
Отсутствие дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также уменьшение перебоев со снабжением в США и Казахстане, негативно повлияли на цены на нефть, заявил аналитик UBS Джованни Стауново.
В субботу Трамп заявил журналистам, что Иран «серьезно ведет переговоры», спустя несколько часов после того, как секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что они готовятся к переговорам.
Трамп неоднократно угрожал Ирану вмешательством, если тот не согласится на ядерное соглашение или продолжит убивать протестующих. Постоянные угрозы поддерживали цены на нефть в течение января, сказала Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.
