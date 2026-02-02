Украинская энергетика изменится навсегда: ключевые трансформации
В последующие годы восстановление украинской энергетики, разрушенной российским агрессором, сосредоточится в первую очередь на газовой электрогенерации вместо старых угольных ТЭС.
Об этом в комментарии «Киев24» рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его убеждению, в первую очередь будет развиваться «управляемая» электрогенерация. То есть та, которая генерирует электроэнергию, когда нужно, а не когда может (как солнечные или ветровые электростанции).
«Это прежде всего газосжигающая генерация, которой мы в последующие 3−5 лет будем пытаться много построить. Потому что она, во-первых, относительно экологически нейтральная, в отличие от угольной», — сказал он.
Харченко отметил, что в ЕС действуют жесткие экологические нормы, и строить новые угольные электростанции, находясь на пути к членству в ЕС, нет смысла. Да и получить финансирование под них будет труднее.
«Эта газовая генерация не будет, в отличие от советских времен, строиться где-то в полях огромными объектами. Она будет строиться в непосредственной близости к городам, или в городах, где есть соответствующие площадки. Для того, чтобы приблизиться к потребителю. Для того, чтобы уменьшить риски», — рассказал эксперт.
Харченко также выразил убеждение, что новые электростанции будут «качественно защищены» с учетом военных рисков.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украине фактически нет ни одной электростанции, которая не подвергалась российским ударам. Это означает, что все электростанции страны на сегодняшний день были повреждены или подверглись атакам в условиях войны.
Правительство упростило процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Раньше установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Правительство упростило правила установки и исключило эти работы из перечня тех, для которых требуются специальные документы», — сказала она.
В то же время, как сообщила «Новая почта», несмотря на критическое состояние энергетики, отделения Новой почты готовы помогать и делиться электроэнергией . Но чтобы энергии хватило всем, нельзя подключать устройства с большим потреблением, такие как фены, зарядные станции свыше 300 Вт/ч и другие.
